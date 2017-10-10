Санкт-Петербург, 10 октября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, в галерее «Борей» открываются художественные выставки Иры Васильевой и Михаила Шапиро. Экспозиции продлятся до 14 октября.

Арт-центр «Борей» Работа Ирины Васильевой

Ира Васильева родилась в Ленинграде в 1970 году. Окончила художественную школу им. Б.В. Иогансона при Академии художеств им. И.Е. Репина. Училась в Свободной Академии в мастерской Б. Юханова.

Арт-центр «Борей» Работа Ирины Васильевой

С 1987 года Ира Васильева является участником выставок группы «Митьки», с 2005 — «Общества Любителей Живописи и Рисования», а с 2010 — «Васильки». Живопись Иры Васильевой регулярно выставляется в галерее «Борей».

"Конечно, кроме одаренности, у автора есть «графическое» образование, но те же качества проявляются и в живописи, где хаос спонтанных жестов в конце концов складывается в тонко выстроенный колористический аккорд. Если графика — «случаи», то живопись — бессобытийная среда, у которой своя внутренняя глубокая жизнь», — говорит искусствовед Николай Благодатов.

Выставка петербургского художника Михаила Шапиро пройдет в продолжение празднования его 70-летия. На экспозиции покажут портреты художников, выполненные живописцем в разные годы.

«Его портреты — это существа, гипертрофированные самым внезапным образом. Их бессмертность в их невероятности, хотя они достаточно точно рисуют характер. Надо сказать, что портрет тогда ценен, когда в персоне найдена ее бессмертная составляющая», — комментирует творчество Шапиро художник Анатолий Заславский.

Напомним, в конце сентября в галерее «Борей» прошла выставка Михаила Шапиро «Как же — как же… Помню-помню…». Экспозиция также была приурочена к 70-летнему юбилею художника и посвящена его любимой теме — детским играм.