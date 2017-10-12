Санкт-Петербург, 12 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 29 сентября Временному правительству продолжают поступать донесения от местных властей о крестьянских волнениях. Наряду с телеграммами правительственных комиссаров особенно много телеграмм поступает от организаций крупных промышленников, торговцев и земельных собственников. Все они рисуют анархию в самых ужасных красках и умоляют правительство об оказании помощи, присылке воинских частей, а в некоторых случаях и артиллерии. Донесения правительственных агентов в огромном большинстве случаев совпадают с донесениями частных организаций.

Орудие тяжелой артиллерии на позиции

«Известия» пишут:

«Постановление Временного правительства о разгрузке Петрограда, вступившее в действие 10 сентября, как выясняется, не привело к желаемым результатам. По сведениям адресного стола, население Петрограда за истекшие две недели не уменьшилось, скорее даже увеличилось».

Временное правительство освободило Никитина от должности особо уполномоченного по разгрузке Петрограда, на эту должность назначен Кишкин.

В солдатской секции Совета Р. и С. Д. в порядке дня выборы президиума, доклад членов совещания при главнокомандующем войсками Петроградского округа и вопрос о передаче «Голоса солдата» в ведение Петроградского Совета.

По соглашению фракций в президиум избраны три эсера, три большевика и один меньшевик. Председателем секции избран эсер Диесперов.

Затем был сделан доклад о работе совещания при главнокомандующем. За время своего участия в нем представители солдатской секции добились разрешения вопросов о положении полков, замешанных в выступлении 3—5 июля. Главнокомандующий округом принял все меры к снятию примененных к этим полкам ограничений. По вопросу о комиссарах в частях Петроградского гарнизона выяснилось, что их деятельность окажется особенно полезной в юнкерских училищах, где замечается контрреволюционное настроение. По настоянию солдатских представителей отменен приказ о запрещении отпусков.

Представители секции добились того, что ни одна часть не будет выводиться из Петрограда без ведома штаба и совещания при главнокомандующем. Третий кавалерийский корпус по требованию представителей секции выводится из окрестностей Петрограда. Финляндские части будут заменяться только воинскими частям с фронта.

Солдаты

Представитель Петергофской школы прапорщиков протестовал против обвинений юнкеров в контрреволюционности.

Затем собрание перешло к обсуждению вопроса о передаче «Голоса солдата» в ведение Петроградского Совета. Докладчик Заварзин указал, что ввиду перемены политического направления Петроградского Совета, которое разошлось с направлением ВЦИК, возник вопрос о передаче одного из органов ВЦИК Петроградскому Совету. Во всяком случае, по мнению докладчика, Совету должны быть переданы технические средства «Голоса солдата».

По предложению докладчика после прений секция приняла резолюцию, в которой указывается, что солдатская секция Петроградского Совета Р. и С. Д. настаивает, чтобы Исполком Петроградского Совета настойчиво требовал от ВЦИК передачи в распоряжение Петроградского Совета технических средств одного из двух органов, находящихся в распоряжении ВЦИК, — «Известий» или «Голоса солдата».

Немцы высадили десант в Эстонии на острове Даго.

«Известия» сообщают, что комиссия для ревизии центральной продовольственной управы закончила свои работы, так как никаких указаний на преступность членов управы не нашла, массовой порчи продуктов на складах управы не было и т.п.

«Рабочий путь» печатает заметку «Голос осужденных солдат» о том, что в Минский Совет рабочих и солдатских депутатов поступило «прошение» осужденных солдат 693-го пехотного Слуцкого и 18-го пехотного Вологодского полков, заключенных в Минской губернской тюрьме. В «прошении» говорится:

«Приговорами военно-революционных судов при штабах 5-й и 174-й пехотных дивизий мы приговорены к долгосрочной каторге и заключены в минскую губернскую тюрьму. Мы, солдаты 693-го пехотного Слуцкого полка, осуждены за то, что протестовали против незаконного ареста президиума нашего полкового комитета и устроили вооруженную демонстрацию против казаков, обстреливавших, без основательных причин, артиллерийским огнем наш полк, а мы, вологодцы, за то, что отказались от принятия приказов о введении смертной казни.

Дорогие товарищи! Мы никого не убили, мы никого не ограбили, мы не изменили нашей родине, и мы, хотя и сейчас, все готовы пойти в бой, — но все мы сделались жертвою беспощадной расправы с нами царских генералов. Многие из нас пробыли по два года и более на войне; есть из нас георгиевские кавалеры.

Мы отдали для Родины свои силы, свое здоровье, мы все были в боях, среди нас есть контуженные и раненые, а за все это нас приговорили к страшной долгосрочной каторге и заключили в мрачные стены тюрьмы.

Дорогие товарищи! Мы забыты почти всеми. Но мы не забываем, что у нас есть стойкие и отзывчивые к горю и нужде солдата товарищи, мы знаем, что у нас есть еще друзья.

Эти друзья — вы, дорогие товарищи солдаты и рабочие, защищающие нас и наши права в Советах рабочих и солдатских депутатов. Дорогие товарищи, на вас только одна надежда! От вас только мы ждем помощи!»

В тюрьме

В Москве под председательством Третьякова состоялось совещание постоянного совета общественных деятелей. Обсуждался вопрос об участии представителей Совета в Демократическом Совете. Избран ряд лиц.

После выборов совещание приступило к обсуждению вопроса о создании на местах особых комитетов, состоящих из лиц «государственно мыслящих». На обязанности комитетов лежит борьба с анархией и с левыми группами, «ведущими антигосударственную агитацию».

«Новая жизнь» пишет:

«Объединенное собрание меньшевиков-интернационалистов ряда организаций постановило отозвать меньшевиков-интернационалистов из ЦК (объединенной) партии».