Луганск, 9 октября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Военную технику перебрасывает Киев в населенный пункт Артемовск в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 9 октября «Луганский информационный центр».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По его словам, Украина перебросила в течение недели более 35 единиц техники к линии соприкосновения: несколько БМП, танки Т-64 и Т-72, самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика». О данном инциденте представители ЛНР сообщили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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Напомним, Киев регулярно наращивает численность войск на линии соприкосновения, перебрасывая новые подразделения ВСУ, карателей из нацбатальонов и военную технику. Помимо этого, Украина нанимает боевиков из стран Ближнего Востока и Средней Азии для участия в боевых действиях в Донбассе.

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Также представители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) неоднократно фиксировали нарушение Киевом договоренностей о прекращении ведения огня на линии соприкосновения.