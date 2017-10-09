Омск, 9 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. «Слухи» об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова оказались вовсе не слухами. Сегодня, 9 октября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Назарова. Врио главы региона назначен 50-летний Александр Бурков, который в 2016 году был избран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Справедливой Россией».

Khabar 24 Кресло руководителя

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«Считаю отставку Назарова логичным продолжением «чистки» сибирских регионов, подготовки их к президентским выборам», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

Напомним, незадолго до Назарова в Сибири в отставку ушли губернаторы Красноярского края (Виктор Толоконский) и Новосибирской области (Владимир Городецкий).

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По словам Анатолия Савостина, особенных претензий с точки зрения хозяйствования к ним нет, но в политическом поле Красноярского края, Новосибирской и Омской областей «были явные проблемы с доверием к институту выборов», в этих регионах «есть высокий спрос на перемены».

«Что касается вопроса, примут ли Буркова в Омской области, многое зависит от того, как Бурков себя поведёт в первые дни. Есть много рисков «неприятия», но есть и высокий шанс, что ему удастся примирить элиты. Для населения «чужак-губернатор» не всегда «злодей», он, наоборот, может олицетворять надежду. У Буркова есть время, чтобы проявить себя. Если эксперимент окажется неудачным, президент может сделать ставку и на другого человека, времени для маневра много», — сказал политолог.

По словам омского общественного деятеля Михаила Федорченко, деятельность Виктора Назарова на посту губернатора Омской области можно оценить на «четвёрку».

"Трудностей в регионе много, Виктору Назарову досталось непростое наследие. Но стоит отметить, что кроме города Омска у нас есть ещё и область. И Назаров, по моему мнению, оказывал внимание районам», — прокомментировал Федорченко.

Он напомнил, что 18 октября Виктор Назаров отпразднует юбилей, ему исполнится 55 лет. Таким образом, его отставка состоялась незадолго до юбилея.

«Ушёл Назаров, пришёл Бурков. Но в регионе денег по-прежнему нет. И если финансовая обстановка в Омской области не улучшится, то новый губернатор к лучшему ничего изменить не сможет», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области информация об отставке Виктора Назарова начала активно распространяться в конце сентября текущего года. Эту ситуацию «подогревало» то, что главы российских регионов уходили в отставку один за одним.

25 сентября президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября — губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, 28 сентября — главу Ненецкого АО Игоря Кошина. 29 сентября ушёл с поста губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 4 октября — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, 5 октября — губернатор Орловской области Вадим Потомский, 6 октября — губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Омские политологи сходились во мнении, что отставка Назарова — лишь вопрос времени.

Ситуация прояснилась 9 октября — Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Назарова по собственному желанию. Врио главы региона был назначен Александр Бурков, который на выборах 18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия».

Справка: Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского района Омской области. До 2012 года успел поработать токарем на заводе, отслужить в армии, отучиться в Омском государственном университете на юридическом факультете, поработать в органах прокуратуры, а затем на руководящих должностях в Омском филиале ООО «Межрегионгаз». В 2011 году был избран депутатом законодательного собрания Омской области. С 30 мая 2012 года возглавлял Омскую область. В сентябре 2015 года Виктор Назаров выиграл выборы губернатора Омской области, набрав около 60% голосов.

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