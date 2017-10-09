Москва, 9 октября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Компания Apple может лишиться российского рынка из-за новых iPhone. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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При создании будущих iPhone, которые начнут выпускаться с 2018 года, Apple может отказаться от слота для SIM-карт. Вместо него будет встроен модуль eSIM, который позволит регистрироваться в сети с помощью виртуальной SIM-карты.

Отмечается, что подобная технология в России запрещена. Считается, что она недостаточно надежно защищает мобильные устройства от взлома.

Также отмечается, что если Apple не откажется от своих планов, то новый iPhone в России можно будет использовать только в качестве плеера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Apple представила новые смартфоны — iPhone 8 и iPhone X. Во время презентации функция распознавания лица Face ID сработала некорректно.