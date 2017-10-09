Ярославль, 9 октября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Доходы ОАО «Городской телеканал», 68% акций которого принадлежит мэрии Ярославля, уменьшились в 2016 году на 3,2 млн рублей или 6,2% и составили 49,2 млн (52,4 млн в 2015). Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия, опубликованной на сайте компании.

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Как следует из отчета, финансовое состояние главного медийного актива мэрии Ярославля на конец прошлого года было сложным. И в 2015, и в 2016 годах телеканал получил убыток. В 2016 году он составил 6,1 млн рублей, уменьшившись на 28,5% по сравнению с 2015 годом. Расходы компании удалось сократить, уволив ряд сотрудников.

Финансовые сложности компании во многом связаны с изменением сетевого партнера — вместо канала «СТС», с которым «Городской телеканал» работал долгие годы, теперь он вещает на основе подмосковного канала «360», рейтинги которого существенно ниже. Компенсировать потери удалось за счет продажи рекламы на канале «ТНТ».

Как уверяет руководство предприятия, в 2017 году ситуация лучше.

«Мы надеемся закончить год с лучшими результатами. Сложности объясняются не только сменой сетевого партнера или рейтингами, но и изменениями на рекламном рынке, появлением такого серьезного игрока как «Регион-медиа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Городской телеканал» Сергей Гончаров.