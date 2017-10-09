Москва, 9 октября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Российский рубль 9 октября отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На площадке сегодня тихо — на сырьевом рынке нет направленных движений из-за отсутствия большинства американских игроков, на рынке валют тоже колебания очень скромные.

«Статистики мало, новостей нет. Скорее всего, инвесторы предпочтут дождаться новостей и катализаторов, и лишь затем двигаться дальше», — полагает Бодрова.

Стоит обратить внимание, что 9 октября днем пара доллар/рубль выходила за пределы локального диапазона 57,50−58,35 и теперь торгуется выше.

«Цель гринбека — закрепиться над 58,50−58,55. Тогда можно будет говорить о новых целях повышения и, возможно, смене краткосрочных настроений. Но пока — исключительно остается наблюдать», — считает эксперт.

Добавим, 9 октября доллар США торгуется по 58,34 рубля (+0,3%). Евро стоит 68,50 рубля (+0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 10 октября составляют 58,31 рубля за американскую валюту и 68,38 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 55 и 85 копеек соответственно.

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