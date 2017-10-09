Москва, 9 октября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Правительственный законопроект об отмене налогообложения при передаче прав на результаты исследований, проведенных за бюджетные деньги, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет о безвозмездной передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ). Как объяснил в ходе заседания комитета замминистра финансов РФ Илья Трунин, ФПИ создан на бюджетные средства и занимается передачей прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«У нас действует федеральный закон о ФПИ, в соответствии с которым за счет средств бюджета создан фонд и одной из задач этого фонда является проведение исследований в области интересов обороны страны и безопасности государства. В соответствии с законом этот фонд передает результаты интеллектуальной деятельности — то есть результаты тех исследований, которые произведены за счет бюджетных средств — федеральным органам исполнительным власти, ГК по атомной энергии «Росатом» и ГК по космической деятельности «Роскосмос» или указанным ими лицам», — отметил Трунин.

По его словам, технически фонд обязан уплачивать налог на прибыль организации, поскольку происходит передача активов от одной организации другой. При этом речь идет о налоге на прибыль с доходов в виде безвозмездной полученных прав, поэтому в правительстве предлагают избавить фонд от такого налога.

«Предлагается, чтобы с передачи результатов интеллектуальной деятельности в области обороны и безопасности, созданной полностью за счет бюджетных средств, технически не возникал налог в размере 20%. Его предлагается не взимать», — сказал Трунин.

Однако, отметил он, нововведение коснется не всех операций по передаче результатов интеллектуальной деятельности.

«Это касается только ГК «Росатом», ГК «Роскосмос и федеральных органов исполнительной власти. Иные организации, которым также могут передаваться такие результаты интеллектуальной деятельности, под эту льготу не подпадают», — пояснил Трунин.

В ходе заседания комитета депутаты поддержали идею правительства и предложили рассмотреть законопроект на пленарном заседании Госдумы 13 октября.