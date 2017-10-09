Бухарест, 9 октября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Уже в сегодня, в понедельник, 9 октября, планируется развернуть изначально небольшие отряды, основанные на контингентах из 10 стран-членов НАТО, включая Италию и Канаду, а также Румынию в качестве принимающей стороны. Сухопутные, воздушные и морские военные образования должны будут дополнить личный состав из 900 американских военнослужащих, уже рассредоточенных по всей территории страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Наша цель — мир, не война», — сказала румынский президент Клаус Йоханнис на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, открывшейся в Бухаресте 6 октября.

«Мы не являемся угрозой для России, но мы нуждаемся в союзнической стратегии в долгосрочном периоде, нам нужен диалог с сильных оборонительных позиций», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО активно продвигает свои военные базы к границам России. НАТО, в свою очередь, заявляет, что размещение войск у границ России — исключительно «мирная мера». Напомним, что три черноморские страны — Румыния, Болгария и Турция, — уже являются членами НАТО, в то время как Украина и Грузия стремятся присоединиться к альянсу.

Детали, касающиеся численности развертываемых новых сил, пока неясны. Официальные представители НАТО сообщают, что их сухопутный компонент будет включать в себя бригады мультинациональных сил НАТО численностью обычно от 3 000 до 4 000 человек, однако при этом вклад со стороны других стран, помимо Румынии, довольно скромный.

В дополнение к существующим черноморским военно-морским патрулям НАТО, морское присутствие альянса будет также включать более частые визиты союзников в румынские и болгарские порты, а также усиленную тренировку и учения в ограниченном масштабе.

Воздушное присутствие НАТО поначалу будет ограничено, но Британия планирует направить свои истребители в Румынию, а Канада уже патрулирует румынское воздушное пространство наряду с национальными воздушными силами. Италия же патрулирует воздушное пространство Болгарии.

В НАТО сравнивают размещение относительно мобильных многонациональных сил сначала в Польше и Прибалтийских странах, а затем и в Болгарии и Румынии с ситуацией 1950-х годов, когда британские, французские и американские силы осуществляли поддержку Западного Берлина, дабы удостовериться, что Советский Союз не контролирует весь Берлин.

Эта историческая отсылка указывает на обязательство, обозначенное в ст. 5 учредительного договора НАТО, согласно которой нападение на одну страну-члена организации является нападением на всех. Фактически это означает, что все теперь уже 29 стран-участниц альянса (после присоединения Черногории в 2017 году) должны будут отреагировать на любую предполагаемую агрессию со стороны России.

Инициатива расширенного присутствия НАТО в Болгарии и Румынии под названием «Tailored Forward Presence» считается дипломатическим успехом для Бухареста, который добивался размещения сил НАТО на своей территории с момента размещения альянсом порядка 4 000 военнослужащих в регионе Балтийского моря и Польше ранее в этом году.

Стоит отметить, что далеко не все черноморские страны одинаково поддерживают чаяния Североатлантического блока по расширению своего присутствия в регионе. Румыния настаивала на большем морском присутствии НАТО в Черном море практически на протяжении года, в то время как соседняя Болгария, напротив, настороженно относится к провоцированию России. Турция ограниченно поддерживает инициативы НАТО по укреплению границ, опасаясь нарушения норм международного права, ограничивающих масштабность и количество патрулей в водах Черного моря. И ее опасения не напрасны. Напомним, что Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года действительно серьезно ограничивает проход военных судов нечерноморских стран в мирное время, не говоря уже о положениях Бухарестской конвенции о защите Черного моря от загрязнения.