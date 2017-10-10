Тюмень, 10 октября, 2017, 13:18 — ИА Регнум. В Тюменской области 7 октября завершился IV Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс». В программу мероприятия вошли 63 конкурсных и 70 внеконкурсных картин, 52 из которых в России показали впервые.

Zeroplusff.ru Победители IV Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс»

Конкурсную программу оценивали советский и российский киновед Кирилл Разлогов, режиссер детского кино Сильвие Петранович (Хорватия), киновед Фолькер Петзольд (Германия), член художественного совета анимационной студии «Пилот» Валентин Телегин, режиссер, сценарист анимационных фильмов, лауреат международных кинофестивалей и III фестиваля «Ноль плюс» Полина Минченок, кинорежиссер Анна Артамонова и другие. Председатель жюри — продюсер студии «Центр-Студии национального фильма «XXI век» Алексей Малечкин. В состав детского жюри вошли учащиеся киношколы «Ноль Плюс».

Zeroplusff.ru Открытие IV Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс»

ИА REGNUM публикует список победителей фестиваля:

Гран-при — «Два трамвая» Светланы Андриановой (Россия)

Светланы Андриановой (Россия) Приз за лучший полнометражный игровой фильм — «Его дочь» якутского режиссера Татьяны Эверстовой (Россия)

якутского режиссера Татьяны Эверстовой (Россия) Лучший короткометражный игровой фильм — «Шоколад» Меди Хейдари (Иран)

Меди Хейдари (Иран) Лучший короткометражный анимационный фильм — «Ямка » Марибэль Суарез (Мексика)

» Марибэль Суарез (Мексика) Главный приз международного конкурса документальных фильмов «Природа и Человек» — «Возвращение к себе» Чанг-Йонга Муна и Чина Чона (Южная Корея)

Чанг-Йонга Муна и Чина Чона (Южная Корея) Лучший научно-популярный фильм — «Уроки из космоса. Физика невесомости» Михаила Куцкого (Россия)

Михаила Куцкого (Россия) Лучший фильм по мнению детского жюри — «Из темноты» Ахмада Талеба (Сирия).

Zeroplusff.ru Награждение

Специальные призы получили картины:

Специальный приз российского конкурса полнометражных игровых фильмов — трилогия «Частное Пионерское» Александра Карпиловского

Александра Карпиловского «За удачное и интересное решение темы сиротства» — короткометражный игровой фильм «Новенький» Марии Соповой (Россия)

Марии Соповой (Россия) Документальный фильм «В тени больших деревьев» Вадима Витовцева (Россия)

Вадима Витовцева (Россия) «За операторскую работу в документальном фильме» — «Поток жизни» Кшиштофа Сарапаты и Томаша Коташа (Польша)

Кшиштофа Сарапаты и Томаша Коташа (Польша) Короткометражный анимационный фильм «Пробудитель» Филиппа Дивиака (Чехия),

Филиппа Дивиака (Чехия), Научно-популярный фильм «Тайна персидских ковров» Масуме Нурмохаммади (Иран).

Масуме Нурмохаммади (Иран). «За операторскую работу в научно-популярном фильме» — «Утерянная добродетель» Алексея Дегтярева (Россия)

Приз дирекции фестиваля «За творческое развитие детей в процессе кинопроизводства» получил режиссер Андрей Ким (Россия).

Специальный приз дирекции «За теплую атмосферу детства в фильме» — режиссер Аготе Вегщо с анимационным фильмом «Дороти и лепестки» (Венгрия)

Дипломы фестиваля получили исполнительница главной роли в фильме «Его дочь» Светлана Портнягина, актеры фильма «Прощай, пеликан!», авторы короткометражных игровых фильмов «Мой внутренний ребенок» и «Бакыт» и другие.

Zeroplusff.ru Кинопедагогика

В рамках фестиваля прошел форум «Кинопедагогика», который является площадкой взаимодействия кинематографистов и педагогов, а также популяризации кинопедагогического подхода к воспитательному и образовательному процессу. В нем приняли участие более ста педагогов Тюменской области. Экспертами форума выступили заместитель директора ГБУ «Крымский киномедиацентр» Елена Куценко, продюсер киностудии «Союзмультфильм» Сергей Струсовский, режиссер анимации Агота Вегсо, директор фестиваля «Ноль Плюс» Николай Данн и другие.

Zeroplusff.ru Николай Данн

Оргкомитет фестиваля продолжит свою работу в формате образовательных показов и киноуроков в школах Тюменской области и ближайших регионов. К Новому году начнет работать бета-версия онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», в котором дети, родители и педагоги смогут увидеть фильмы и мультфильмы, собранные командой проекта «Ноль Плюс».

Zeroplusff.ru Пресс-подход. IV Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»

Фестиваль проводится с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В Тобольске мероприятие проходит в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании СИБУР.