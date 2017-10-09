Ярославль, 9 октября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В Ярославле наконец-то завершен ремонт улицы Терешковой в центре города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города Ярославля.

City-yaroslavl.ru Улица Терешковой готова к приемке

Напомним, на последнем пятничном совещании, которое проходит в мэрии Ярославля, мэр города Владимир Слепцов весьма жестко обозначил подрядчику сроки, в которые должен быть завершен объект: это два дня выходных. Прямо с планерки представитель организации-подрядчика «Капиталстрой» был отправлен на завод «Сиян» за тротуарной плиткой.

Сегодня состоялась комиссионная проверка выполненных работ, в которой приняли участие заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, представители департамента транспорта Ярославской области, директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов, исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров, руководители подрядных организаций и представители общественности.

«Все дороги, которые проходят по программе «Безопасные и качественные дороги», мы будем принимать комиссионно со службой заказчика, приглашением генерального подрядчика и обязательным присутствием общественников. Объекты будут приниматься только после устранения всех возможных замечаний. Ни один вопрос по качеству не будет оставлен без внимания», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

На сегодняшний день имеются небольшие недочеты, которые будут устранены в течение нескольких дней. Дорожное покрытие прошло все лабораторные исследования.

«В ближайшее время «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» проведет сверку исполнительной и рабочей документации. В течение недели улица Терешковой будет принята и введена в эксплуатацию» — пообещал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов.

Есть и еще одна новость — готова к приемке улица Наумова. Там подрядчиком выступает компания «Экоград». Как сообщили в мэрии Ярославля, в настоящий момент все работы выполнены, однако имеются замечания по примыканию к газонной части и люку ливневой канализации. Исследования дорожной лаборатории показали, что все уклоны соблюдены и соответствуют нормативам. Это первый объект компании, который готов к приемке.

Стоит отметить, что на каждую дорогу, которая ремонтируется по программе «Безопасные и качественные дороги России», гарантия составляет 4 года. Подрядчик в полной мере должен взять на себя обязательства и контролировать состояние дороги.

Представитель общественной организации «Дороги Ярославля» Илья Арифулин отметил, что по улице Терешковой больших замечаний сейчас нет. Имеются сколы бордюрного камня, который подрядчик будет заменять. По улице Наумова также есть небольшие замечания по высоте колодцев. Их тоже обещали устранить.