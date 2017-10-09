Курск, 9 октября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Курске начался с опозданием. Об этом 9 октября заявила городская прокуратура. Прокурор потребовал от главы администрации города Курска незамедлительно обеспечить теплоснабжение населения.

SimonP Радиатор центрального отопления

Ведомство проверило, как исполняется законодательство в жилищно-коммунальной сфере при организации обеспечения своевременного теплоснабжения населения. Отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за пятидневным периодом, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия.

При этом, по информации ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», указанный пятидневный период истек. Отопительный сезон должны были начать со 2 октября 2017 года.

На момент прокурорской проверки распоряжение о начале отопительного сезона отсутствовало, поэтому главе администрации города Курска внесли преставление с требованием незамедлительно устранить нарушения жилищного законодательства и обеспечить теплоснабжение населения. Этот вопрос прокуратура города Курска взяла на контроль.

В понедельник, 9 октября, вступило в силу подписанное мэром 5 октября распоряжение о подаче тепла в жилые дома Курска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 октября тепло начали подавать в курские объекты социальной сферы. В жилых домах отопление включить обещали к концу той же недели — к 8 октября. Согласно распоряжению мэра Николая Овчарова, к пуску тепла коммунальщики приступили утром 9 октября.