Петропавловск-Камчатский, 9 октября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В рамках учений дальней авиации над Камчаткой и Беринговым морем истребители Су-35С авиационного полка Восточного военного округа отработали сопровождение дальних бомбардировщиков Ту-22М3, передает 9 октября «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-35С

«Полет, длившийся более трех часов, проходил над территорией Камчатского края и акваторией Берингова моря», — говорится в сообщении.

После завершения учения самолеты произвели посадку на аэродроме Елизово под Петропавловском-Камчатским. В дальнейшем самолеты будут перебазированы в пункт постоянной дислокации в Хабаровском крае, откуда им предстоит совершить полет на расстояние порядка 1,5 тысячи километров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новейший истребитель Су-35С был принят на вооружение в российской армии в сентябре 2017 года. Ранее летные испытания Су-35С проводились в ходе учений 5 мая в Арктической зоне Восточного военного округа, 14 сентября в Хабаровском крае и в ходе учений «Запад-2017» сопровождали бомбардировщики Ту-22М3.

Су-35С — современный многофункциональный истребитель поколения 4++. В самолете использованы технологии пятого поколения, позволяющие добиться превосходства над истребителями аналогичного класса. Проведенные испытания показали, что Су-35С превосходит европейские истребители поколения 4+ и эквивалентен по эффективности пятому поколению американских истребителей F-35 и F-22A.