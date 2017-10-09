Калуга, 9 октября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Несмотря на официальный старт отопительного сезона, в восьми многоквартирных домах Калуги до сих пор холодные батареи. Это дома, в которых ещё проводят ремонт внутренней системы отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

SimonP Радиатор центрального отопления

В 2017 году в области, как и во многих других центральных регионах России, отопительный сезон начат с опережением из-за ранних холодов. Так, 30 сентября в Калужской области были запущены 565 котельных из 567. Последними начали работу котельная «РЭМЭКС — Тепломаш» (Малоярославец) и АО «КЗАЭ» (Калуга).

Подаётся тепло и в жилищный фонд военных городков, расположенных на территории Калужской региона. 4 октября была пущена котельная в закрытом военном городке Курилово (Жуковский район).

В настоящее время все котельные области подают тепло потребителям в соответствии с температурным графиком.

Напомним, 25 сентября распоряжением губернатора Калужской области на территории региона начат отопительный сезон: тепло было подано в жилые дома, учебные заведения, объекты социально-культурного назначения, а также в административные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2017 года в Калужской области выросли тарифы на коммунальные услуги. По данным регионального министерства конкурентной политики, рост тарифов на электроснабжение для населения в среднем по региону сложился на уровне 5%; по газоснабжению для населения — 4,06%; по отоплению — 2,0%; по горячему водоснабжению — 1,8%; по холодному водоснабжению и водоотведению — 3,3%.

Впервые на территории Калужской области введена дифференцированная система оплаты за природный газ, реализуемый населению. Вместо единой цены будут применяться цены на газ по направлениям использования: на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты; на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения и на отопление с одновременным использованием газа на другие цели.

Применение дифференцированного подхода в цене на газ, реализуемый населению, обусловлено требованиями федерального законодательства. Впрочем, для граждан, использующих газ на отопление и другие направления, цена газа снижена с 5,97 руб./куб. м до 5,76 руб./куб. м.