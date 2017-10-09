Барселона, Испания, 10 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Во время каталонского референдума о независимости в католическом храме Святой Марии под звуки торжественных песнопений подсчитывали бюллетени. По словам отца Франсеска Манреса, в этот день церковь «приветствовала демократию… это был симбиоз между приходом и людьми, как вечеринка, популярный праздник». Событие обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск Бергольо

Формально богослужение в это время не совершалось, и тем не менее происходящее при желании все-таки можно назвать неким священническим освящением и благословением. Однако подобное отношение к прошедшему референдуму ставит Католическую церковь в Испании в частности и Ватикан вообще в неловкое положение. Еще раньше, когда 400 каталонских священников и дьяконов поддержали референдум, Ватикан получил от Испании официальную просьбу «не вмешиваться» и следовать правовым соглашениям.

Проблема в том, что в Католической церкви в Испании нет единства. Право каталонцев выразить свою волю посредством голосования поддержал епископат автономного сообщества, а иерархи столицы и остальных испанских провинций выступили против. По мнению Павла Скибиньского, польского ученого, изучающего новейшую историю Испании, разделенную страну, центр и автономное сообщество, мог бы объединить только католицизм.

Кто сможет усадить за стол переговоров Барселону и Мадрид, читайте в статье: Мадриду и Барселоне нужен посредник. Может, Ватикан?

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