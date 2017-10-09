Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В мемориале Памяти и Славы Переславля Ярославской области установят самолет АН-2 и сделают из него музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Общественной палаты Переславля Иван Анюховский.

Фото газеты Независимая. Жизнь в Переславле Специалисты ведут сборку самолета

В мемориале уже есть три единицы боевой техники — две пушки и гаубица Д-30, «Катюша», БМП, зенитка. Кроме этого, имеются макеты истребителя И-16 и фронтовой бомбардировщик Ил-4.

«В годы войны переславская фабрика кинопленки выпускали продукцию, с помощью которой наши самолеты производили аэрофотосъёмку. Вначале это был самолет По-2, а с 1944 года это стал делать Ан-2. У наших друзей из 2 авиаотряда Архангельска стоял такой списанный самолет. Они нам его передали. Недавно он прибыл, и сейчас его сборкой занимаются специалисты заводов «Изомаркет» и «Лит». Мы его соберем, и он будет напоминать переславцам о вкладе нашего города в победу над фашизмом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Переславля Иван Анюховский.

Внутри самолета сделают музей переславской фабрики кинопленки.