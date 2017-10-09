Минск, 9 октября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Оценка кредитного рейтинга Белоруссии агентства Standard & Poor (S&P) полностью отражает ожидания аналитиков по поводу кредитоспособности страны. Таким образом сегодня, 9 октября, в министерстве финансов РБ прокомментировали улучшение позиции страны в списке рейтингового агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Стабильный» прогноз отражает ожидания аналитиков об умеренном сокращении внешних дисбалансов при сохранении консервативной бюджетной политики в течение следующих 12 месяцев и обеспечении страной рефинансирования долговых обязательств», — говорится в заявлении минфина Белоруссии, опубликованного на сайте ведомства.

Там ответили, что позитивный рейтинг связан с ожидаемым ростом ВВП на 2% в ближайшие три года, обеспечением резервов по долговым выплатам, а также с разрешением разногласий с Россией в нефтегазовой сфере. В министерстве ожидают, что положение Белоруссии в рейтинге может еще повыситься, если страна не будет так сильно подвержена «внешним шокам» и устранит уязвимые места в экономике.

Как ранее передавало ИА REGNUM, S&P повысило долгосрочный рейтинг Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте до уровня «В». Рейтинговое агентство оценило как «стабильное» положение страны относительно ее международных финансовых обязательств.

Аналитики S&P считают, что прирост ВВП Белоруссии, который ожидается в ближайшие несколько лет, улучшит показатели исполнения госбюджета и состояния банковской системы. К позитивным характеристикам кредитных способностей Белоруссии отнесли и эмиссию еврооблигаций, которая в июне этого года способствовала росту золотовалютных резервов республики.

Напомним, что в июле 2017 года агентство Fitch Ratings повысила кредитный рейтинг Белоруссии до «позитивного». Однако в долгосрочной перспективе прогноз остался на уровне «B-», в краткосрочной — на уровне «В».

Агентство Moody’s дает самые пессимистичные характеристики по поводу кредитоспособности Белоруссии. Так, 4 июля аналитики дали прогноз как «стабильный», однако в долгосрочной перспективе оценили прогноз отметкой «Caa1» (ниже только Саа2, Саа3, Са, С). В краткосрочной перспективе — B3, что на два пункта ниже оценки Fitch Ratings и S&P.

В то же время все рейтинговые агентства полагают, что дефицит текущих операций (СТО) будет компенсироваться в основном за счет привлечения средств, преимущественно со стороны России. Например, Евразийский фонд стабилизации и развития уже выделил Белоруссии несколько миллиардов долларов в 2016 году. Также за счет кредитов РФ только в 2015 году республика смогла осуществить около половины выплат по внешнему долгу, включая выплаты по еврооблигациям объемом $1 млрд.

В то же время получение Белоруссией кредита от МВФ в размере более $3 млрд рейтинговые агентства, как и многие российские эксперты, считают маловероятным, потому что для этого правительство РБ должно будет значительно повысить коммунальные платежи, ускорить темпы приватизации, а это может негативно отразиться на социально-политической ситуации в стране. В этой ситуации Минску не на кого опереться, кроме как на Россию, а также привлекать инвестиции из Китая.