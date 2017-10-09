Минск, 9 октября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. За счет сотрудничества в нефтяной отрасли с Венесуэлой Белоруссия не сможет снизить «зависимость от российской нефти». Это просто экономически нереально. Такое мнение высказал сегодня, 9 октября, в интервью корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Belorusneft.by Месторождения «Белоруснефти». Буровая установка Bentec

Ранее сообщалось, что Минск заинтересован в увеличении добычи нефти в Венесуэле до 2—3 млн тонн в год. По словам заместителя премьер-министра РБ Владимира Семашко, несколько лет назад «Беларуснефть» оживила скважины, где добывалось около 1,2 млн тонн нефти, сейчас эти объемы упали примерно до 840 тысяч тонн.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выйти на месторождения и самим добывать нефть. И, с другой стороны, готовы помочь Венесуэле в меру своих сил и возможностей», — подчеркнул Семашко.

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Юшков отметил, что здесь речь идет о том, что Белоруссия может зарабатывать на нефтяных проектах Венесуэлы за счет того, чтобы предлагать им сервисные услуги, например, бурение. То есть «Беларуснефть» может выступать в качестве подрядчика.

«Беларуснефть» работает и в России в небольших проектах. Однако нефть с венесуэльских проектов в Белоруссию поступать не будет, поэтому здесь говорить о том, что белорусская сторона заменит российскую нефть, не стоит», — подчеркнул эксперт.

История с попыткой замены российского черного золота уже была в 2010 году. Тогда между Минском и Москвой произошел очередной конфликт из-за поставок энергоносителей, и Белоруссия заявила, что откажется от российский нефти в пользу венесуэльской.

«Сотрудничество в то время определялось не тем, что Венесуэла предложила более выгодные условия, чем Россия, а Белоруссия согласилась. Все сотрудничество основывалось исключительно на том, что были два харизматичных лидера в этих государствах — Уго Чавес и Александр Лукашенко. Всё это закончилось тем, что Белоруссия покупала нефть фактически в два раза дороже, чем российскую нефть. В итоге Минск договорился с Россией о новых условиях поставки. У Венесуэлы прекратили закупать нефть, прекратили терпеть убытки», — подчеркнул аналитик.

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Не так давно аналогичная история была с иранской нефтью. Белоруссия закупила партию иранской нефти. В СМИ была информация о том, что танкер дошел до Одессы. Однако в действительности, отмечает Юшков, в республику эта нефть не дошла, по крайней мере границу государства она не пересекала. В Белстате не было зафиксировано никаких поставок, кроме как из России и Казахстана в 2016 и 2017 годах. При этом из Казахстана осуществлялись мизерные поставки по железной дороге, сказал ведущий аналитик ФНЭБ.

По его словам:

«По сути, Белоруссия не то чтобы не может физически отказаться от закупки российской нефти, им просто это невыгодно. Никто, кроме как Россия, не даст условия льготные».

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Довольно показательная ситуация с казахстанской нефтью. Она на $10 за каждый баррель была дороже, чем российская нефть. То есть черное золото из Казахстана стоит примерно столько же, сколько на рынке, а российская нефть поставляется в Белоруссию по льготной цене.

«Я думаю, что если и есть какая-то возможность сотрудничества Белоруссии и Венесуэлы, то это исключительно в рамках подрядных контрактов, когда «Белоруснефть» будут нанимать для оказания каких-либо услуг»,— заключил Игорь Юшков.