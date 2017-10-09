Бишкек, 9 октября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Киргизии составляет лишь $17 (982 рубля). Это самый низкий показатель среди стран Содружества независимых государств, заявила заместитель председателя федерации профсоюзов Рысгуль Бабаева, выступая на тематическом круглом столе.

Киргизский сом

По ее словам, размер минимальной зарплаты в четыре раза меньше прожиточного минимума. Для сравнения, в Таджикистане и в Молдавии этот показатель достигает $50 (2 888 рублей), на Украине — $58 (3 350 рублей), в Казахстане — $68 (3 928 рублей), в России — $114 (6 585 рублей), в Армении — $115 (6 642 рубля), в Белоруссии — $121 (6 989 рублей).

«Во многих странах минимальный размер заработной платы определяется долей процента к средней заработной плате, а у нас определяется как прожиточный минимум, и то мы не можем достигнуть его. Тогда как согласно Конституции и Трудовому кодексу минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже уровня прожиточного минимума», — подытожила Бабаева.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, размер среднемесячной номинальной заработной платы в Киргизии в январе — июле 2017 года составлял 14 777 сомов (12 523 рубля по текущему курсу). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 6,2%.

При этом быстрее всего в первом полугодии текущего года росли зарплаты работников сферы обслуживания — на 18,5% — 19,1%, у занятых профессиональной, научной и технической деятельностью граждан — на 17,6% и у работников транспортной сферы — на 15,8%.

Отметим, что по информации нацстаткома Киргизии, в январе — августе 2017 года экономики этой среднеазиатской страны выросла на 6%, номинальный объем ВВП составил 283 млрд сомов (239,83 млрд рублей). А инфляция в этот период выросла на 1,5%.