В Киргизии самый низкий уровень минимальной зарплаты в СНГ
Бишкек, 9 октября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Киргизии составляет лишь $17 (982 рубля). Это самый низкий показатель среди стран Содружества независимых государств, заявила заместитель председателя федерации профсоюзов Рысгуль Бабаева, выступая на тематическом круглом столе.
По ее словам, размер минимальной зарплаты в четыре раза меньше прожиточного минимума. Для сравнения, в Таджикистане и в Молдавии этот показатель достигает $50 (2 888 рублей), на Украине — $58 (3 350 рублей), в Казахстане — $68 (3 928 рублей), в России — $114 (6 585 рублей), в Армении — $115 (6 642 рубля), в Белоруссии — $121 (6 989 рублей).
«Во многих странах минимальный размер заработной платы определяется долей процента к средней заработной плате, а у нас определяется как прожиточный минимум, и то мы не можем достигнуть его. Тогда как согласно Конституции и Трудовому кодексу минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже уровня прожиточного минимума», — подытожила Бабаева.
ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, размер среднемесячной номинальной заработной платы в Киргизии в январе — июле 2017 года составлял 14 777 сомов (12 523 рубля по текущему курсу). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 6,2%.
При этом быстрее всего в первом полугодии текущего года росли зарплаты работников сферы обслуживания — на 18,5% — 19,1%, у занятых профессиональной, научной и технической деятельностью граждан — на 17,6% и у работников транспортной сферы — на 15,8%.
Отметим, что по информации нацстаткома Киргизии, в январе — августе 2017 года экономики этой среднеазиатской страны выросла на 6%, номинальный объем ВВП составил 283 млрд сомов (239,83 млрд рублей). А инфляция в этот период выросла на 1,5%.