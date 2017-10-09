Париж, 9 октября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. 8 октября в одной из больниц Парижа скончался Жан Рошфор, известный французский актер, снявшийся в более 60 фильмах, таких как «Анжелика — маркиза ангелов«, «Прет-а-порте», «Граф Монте-Кристо» (1998), «Мистер Бин на отдыхе». Французское кино потеряло еще одну свою звезду на 87 году жизни.

Georges Biard Жан Рошфор

Биография:

Жан Рошфор родился в Динане 29 апреля 1930 года в семье бретонцев Селестена Рошфора и Ферданды Гийо, простых людей, далеких от сцены. О том, как и чем жил актер в детстве информации немного. Известно, что он был мечтательным ребенком, из-за чего страдала его академическая успеваемость.

На актерский путь Рофшор встал случайно. В 1948 году после ссоры его родителей он с матерью оказался вынужденным задержаться в Бретани после летних каникул, где впоследствии его приятель убедил его пойти на курсы актерского мастерства в Нанте.

По словам самого актера, когда он жил в провинции, далеко от Парижа, жизнь казалась ему «неинтересной и скучной», ему хотелось игры, которую он попытался найти «в нереальной жизни», что возможно только в актерской профессии. По возвращении в Париж в возрасте 19 лет продолжает свое обучение в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Впоследствии он становится студентом Парижской консерватории, где знакомится с Жан-Полем Бельмондо.

Закончив обучение театральному искусству, он отправляется на службу в армии в 1953 году, после которой он на протяжении семи лет работает в Компании Гренье-Юссено, где он играет как комедийные, так и драматические роли. Успех в кинематографе к нему придет в 1961 году благодаря картине «Картуш» — фильме о дерзком разбойнике, французском аналоге английского Робин Гуда, сняться в котором его убедил Бельмондо.

Несмотря на то что главные роли в этом фильме сыграли Бельмондо и Клаудия Кардинале, Рошфор, воплотивший в жизнь образ Моля, так же снискал себе популярность. Потом были фильмы про Анжелику, выходившие с 1964 по 1966 годы, благодаря которым актер в еще большей степени упрочил свое положение популярного актера.

Тем не менее признание французских кинематографов пришло к Рошфору не сразу. Для этого ему пришлось сыграть роль второго плана в фильме «Пусть начинается праздник» 1975 года, в котором повествуется о Франции XVIII века, стоящей на пороге революции. В этой ленте Рошфор сыграл роль Гийома Дюбуа — священника и воспитателя придворной знати, который в будущем станет кардиналом, архиепископом Камбре и министром иностранных дел страны. Эта роль второго плана принесла Рошфору первую премию «Сезар».

За ней в 1977 году последовала и вторая, уже за роль первого плана, за фильм «Краб-барабанщик» — экранизации одноименного романа. Фильм был посвящен французскому капитану военно-морского флота, страдающему от рака лёгких, который отправляется в последнее плавание с целью повидаться с бывшим сослуживцем по прозвищу «Краб-барабанщик».

Третьей награды, на этот раз за вклад в киноискусство, Рошфору придется ждать до 1992 года. При этом, по его словам, он хотел даже отказаться от награды, поскольку она могла быть расценена как некое подведение итогов.

Жан Рофрош не только снимался в кино, но и сам садился время от времени в режиссерское кресло, создавая прежде всего документальные фильмы. Среди них — «Кстати о Бунюэле» (2000), «Затерянные в Ла-Манче» (2002), «Беспокойный исследователь» (2014) и другие.