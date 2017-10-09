Киев, 9 октября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. В 2020 году на Украине впервые пройдет заседание парламентской ассамблеи НАТО. Об этом 9 октября подтверждают первый заместитель председателя украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко и депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее организации Североатлантического договора (ПА НАТО) Ирина Фриз.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение. Мы — на правильном евроатлантическом пути», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом Фриз уточнила, что вчера, 8 октября, на постоянном комитете гражданского измерения безопасности парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте (Румыния) был принят проект резолюции «Противостоять использованию информации как оружия».

«Документ предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине, в сфере стратегических коммуникаций», — написала Фриз на своей странице в Facebook.

Согласно документу, НАТО признает, «что кампании по дезинформации и подрыву направлены на ослабление и дестабилизацию евроатлантического сообщества и его интеграционных процессов». При этом отмечено, что члены НАТО должны разработать и создать специальные подразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.

«Резолюция также призывает увеличить финансирование институтов альянса и совместных учреждений в информационной сфере, в частности отдела общественной дипломатии НАТО и соответствующих центров компетенции», — добавила Фриз.

В то же время США и блок НАТО продолжают оттягивать предоставление Украине летального вооружения, что негативно отражается на боеспособности ВСУ. В частности, украинский военный эксперт Валентин Бадрак отметил, что Киев не справляется с обеспечением качественного перевооружения армии.

По его словам, частные военные предприятия Украины не могут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью из-за низкого уровня государственно-частного партнерства.

«И не потому, что частники неспособны отыскать средства на создание ЗРК или ударного БАК (зенитно-ракетный комплекс, беспилотный авиационный комплекс — ИА REGNUM ). Скорее, по причине отсутствия реальных ориентиров, включая требования и намерения заказчиков по будущим закупкам, слишком слабый уровень государственно-частного партнерства на фоне отчетливого нецивилизованного лоббизма, когда вместо конкурентной среды предлагается мутная вода. При этом само государство явно не справляется с обеспечением качественного перевооружения», — сказал Бадрак изданию ZN.ua.

Эксперт отметил, что среди принятых за последние два года на вооружение 33 образцов техники «наиболее весомыми» являются: легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», специализированный бронированный автомобиль «Козак-2», модернизация вертолета до версии Ми-2МСБ, малый бронированный артиллерийский катер, 30-мм автоматическая пушка.

«В этом списке нет ракет, серьезно модернизированных средств ПВО, ударных БАК. Чтобы они появились, в государстве должны поменяться правила игры. А то, что у армии нет новых танков «Оплот» и после трех лет войны, а полтора десятка созданных разными предприятиями бронеавтомобилей не привели к унификации такой армейской машины — свидетельство разбалансированности системы», — пояснил Бадрак.

Ознакомить военно-политическое руководство Украины с последними новинками отечественного и западного ВПК должна выставка «Оружие и безопасность 2017», которая пройдет в этом месяце в Киеве. Её главной изюминкой уже стала привезенная из Польши знаменитая самоходная артиллерийская установка Krab, сообщается в соцсети Twitter на странице Ukrmilitary Pages‏.

Кроме того, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский также подтверждает информацию о неготовности ВСУ вести полномасштабные бои в Донбассе.

«Это будет уже не просто боестолкновения отдельных боевых тактических групп, а прямое массированное, интенсивное столкновение армий, предполагающее весьма высокий уровень потерь. От многих можно услышать слишком оптимистические оценки наших возможностей: «Мы перемелем этих сепаратистов». Да, если речь идет об «Л/ДНРовских» армейских корпусах, то перемелем. А если с участием России? Тут надо быть не слишком оптимистами, и не слишком пессимистами, то есть реалистами», — пишет Сунгуровский в статье для «Обозревателя».

По его словам, сегодня «ни одна из сторон не готова к такому развитию событий. Украина — по причине озвученных потерь».

«Когда одни говорят, что конфликт может быть разрешен исключительно политико-дипломатическими методами, а другие настаивают на силовом решении, то не правы ни те, ни другие. Почему? Потому что такой конфликт является «клубком» глубинных причин, решить которые изолированными друг от друга методами и средствами (политическими, военными, экономическими, гуманитарными и т.п.) невозможно. Должен быть комплексный пакет дипломатических, военных, политических, информационных, социальных, экономических, гуманитарных мероприятий. Нужна грамотная, стройная «технологически» выверенная стратегия решения этого вопроса», — пояснил эксперт.

Krab — польская самоходная артиллерийская установка с изготавливаемой по лицензии башней от AS90, 155-мм/52 качающейся частью производства французской Nexter Systems, на шасси K9 Thunder. В конце 2016 года минобороны Польши купило 96 единиц Krab. Главной задачей этой армады стало закрытие Сувальского коридора — потенциально опасного участка мeжду Польшей и Литвой, на кoтoрый ecть выхoд кaк с Калининградской области, тaк и из Белоруссии.

Ранее, 6 октября начальник генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что в настоящее время украинское общество не готово к силовому решению конфликта в Донбассе. Он прогнозирует, что за десятидневную операцию в Донбассе с применением авиации потери ВСУ могут составить до 12 тыс военных, из них три тысячи — убитыми. При этом потери мирного населения Донбасса составят около 10 тыс человек.

Напомним, 12 июля президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о дофинансировании сферы обороны Украины. 14 июля он сообщил, что на закупку для ВСУ новейших украинских танков «Оплот» выделят более 300 млн грн. (11,2 млн долл.). До этого в проекте госбюджета на 2018 год на финансирование сектора обороны и безопасности Украины было заложено 5% ВВП (около 165 млрд грн. или 6 млрд 191 млн долл.).

Как сообщалось, 6 октября Рада приняла в первом чтении законопроект №7163 о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. Нардепы исключили из документа пункт, касающийся Минских соглашений. После этого депутаты приняли законопроект №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на 12 месяцев продлевает особый порядок функционирования местного самоуправления в Донбассе. Закон вступит в силу после вывода всех «незаконных вооруженных формирований» с территории Донбасса.