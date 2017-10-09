Москва, 9 октября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. После просадки 6 октября рубль продолжает отступать, оказавшись заложником нефтяного фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

ИА REGNUM Рубль

«Котировки черного золота под конец недели резко просели на страхах по поводу нового урагана в США и его последствиях для нефтяной индустрии — падении активности НПЗ и, как следствие, увеличение запасов энергоносителей», — сказал эксперт.

В начале новой торговой пятидневки (9 октября) черное золото продолжает оставаться под давлением, угрожая важным уровням поддержки. Это основная причина, по которой российская валюта остается в оборонительной позиции.

«При этом спрос на доллар на мировом валютном рынке не проявляется. Ситуация с конфликтом США и КНДР двояко сказывается на настроениях по рублю. С одной стороны, эта напряженность давит на доллар, а с другой — рубль ощущает на себе давление в качестве рискового актива», — отметил Блинов.

Впрочем, уже сегодня бегства от рисков на мировых площадках не наблюдается — основные страхи по этому поводу рынок отыграл 6 октября. Но ситуация может получить продолжение через какое-то время.

«В более широкой перспективе масштабы потенциального влияния политики Федрезерва на российскую валюту видятся ограниченными.

Во-первых, декабрьское повышение ставки уже практически полностью заложено в текущих ценах, а значит, у доллара не так много пространства для укрепления на этих ожиданиях, даже в случае подтверждения «ястребиной» риторики регулятора в рамках грядущего протокола и выступлений ряда чиновников Центробанка в ходе предстоящей недели.

Во-вторых, многое будет зависеть также от настроений на рынке нефти. Сейчас ситуация здесь выглядит не лучшим образом. Актив продолжает корректироваться после сентябрьского ралли, которое было чрезмерно эмоциональным. Но и совсем неоправданным этот рост тоже нельзя назвать», — пояснил Блинов.

По его мнению, Ценами двигали признаки движения рынка в сторону баланса, и эти признаки по-прежнему актуальны. Просто на данный момент снова перевесили сомнения в честности ОПЕК, что заставляет скептиков выходить из длинных позиций.

«Если картель сможет заверить игроков в приверженности условиям сделки, черное золото может вернуться к росту, но в свете наращивания активности в Штатах этот рост вряд ли будет устойчивым и продолжительным», — считает эксперт.

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