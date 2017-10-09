Астана, 9 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Телеканалы Russia Today и Bloomberg перестанут с 11 октября транслироваться в сетке вещания крупнейшей телекомпании Казахстана «АлмаТел Казахстан», сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, телекомпания прекращает трансляцию ряда каналов из-за того, что они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Казахстана. Данные каналы не будут транслироваться ни по спутниковому телевидению, ни по цифровому кабельному, ни через интернет.

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В список каналов, трансляции которых будут прекращены, вошли: KBS World, ATV ТВ, TV5, Bloomberg, RT Documentary, RT Documentary HD, Russia Today и «Беларусь 24».

Напомним, ранее в Белоруссии запретили трансляцию российских телеканалов в общественных местах. Причиной послужила жалоба гражданина на то, что на одной из автозаправок отказались переключить канал «Россия 24». Теперь в Белоруссии в общественных местах можно показывать только каналы из «социального пакета», куда входят «Беларусь 1», «Беларусь 2» и еще семь каналов.

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