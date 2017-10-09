Минск, 9 октября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Оно» уже месяц держится в лидерах по кассовым сборам в кинотеатрах Минска и уступает лишь новинкам кинопроката, сообщает Sputnik Белоруссии со ссылкой на источник в «Киновидеопрокате» 9 октября.

Цитата из х/ф «Оно». Реж. Андрес Мускетти. 2017. США Дети

По итогам первой недели октября, фильм ужасов занял пятое место, собрав 7,6 тыс. рублей.

Первое место по кассовым сборам возглавил фильм «Бегущий по лезвию 2049», собрав 92,6 тыс. рублей. Фантастический триллер Дени Вильнева посмотрели более 30 тыс. человек.

Отметим, фильм «Бегущий по лезвию 2049» в мировом прокате собрал $80 млн при бюджете в $150 млн.

На второй строчке самых популярных фильмов оказался боевик «Kingsman: Золотое Кольцо», чьи кассовые сборы составили 29 тыс. рублей. Треть место заняла комедия «Жизнь впереди», собрав 12,4 тыс. рублей. На четвертом месте оказалась драма «Между нами горы», собрав 12.1 тыс. рублей.