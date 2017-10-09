Москва, 9 октября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Сергей Неверов отказывается от должности секретаря генсовета партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

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«Я принял решение, и сегодня мною будет направлено заявление на имя председателя «Единой России» о сложении полномочий секретаря генерального совета партии, чтобы полностью сосредоточиться на работе фракции в Государственной думе», — заявил Неверов после своего избрания на пост руководителя фракции в Госдуме.

Совмещать новую работу с какой-либо еще деятельностью просто невозможно, отметил парламентарий.

Фракция «Единая Россия» приняла решение о назначении Неверова руководителем фракции в Госдуме.

Пост главы фракции стал вакантным после назначения вице-спикера Госдумы, руководителя фракции Владимира Васильева врио главы Дагестана. Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев внес на рассмотрении фракции кандидатуру Неверова на пост руководителя фракции в Госдуме.