Москва, 9 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Жители России относятся к бизнесу в стране по-разному в зависимости от его масштаба. Так, к малому и среднему бизнесу граждане относятся лучше, нежели к крупному (90% против 67%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Капитализм. Карикатура

Отношение граждан к малому бизнесу по сравнению с 2009 годом улучшилось на 11% (с 79% в 2009 году до 90% в 2017 году).

Доверие к профессии предпринимателя в обществе снизилось с 45% в 2010 году до 27% в 2017 году.

Доля жителей России, не доверяющих предпринимателям, превышает долю доверяющих (27% против 22%).

Также снижается доля желающих открыть в России свой бизнес (с 32% в 2008 году до 22% в 2017 году).

Доля тех, кто оценивают подобную перспективу, как нежелательную, наоборот, растет (с 49% в 1991 году до 68% в 2017 году).

О том, что у них есть свой бизнес, заявили лишь 7% респондентов (в 1991 году — 2%).

По мнению большинства опрошенных (53%), главный фактор успеха в бизнесе — наличие стартового капитала (53%), а его отсутствие — главная преграда на пути начинающих предпринимателей (18%). Кроме того, в бизнесе важна команда (34%) и личные качества (24%).

Опрос проведен 28−29 июля 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что нужно давать малому бизнесу возможность расти и становиться крупнее. Он назвал важные моменты, на которые стоит обращать внимание, чтобы малый бизнес рос.

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