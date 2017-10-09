Стокгольм, 9 октября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Премия Банка Швеции по экономическим наукам памяти А. Нобеля в 2017 г. присуждена Ричарду Талеру из университета Чикаго (США) — «за вклад в изучение поведенческой экономики». Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета 9 октября.

Naked-science.ru Нобелевская премия

Ричард Талер включил психологические ожидания в анализ принятия экономических решений. Ученый изучил такие человеческие качества, как «социальные предпочтения», «отсутствие самоконтроля» и «ограниченная рациональность» и выяснил, что они оказывают влияние на рыночные результаты.

В пресс-службе Нобелевского комитета охарактеризовали открытие ученого:

«В общей сложности вклад Ричарда Талера создал мост между экономическим и психологическим анализом индивидуальных решений. Его эмпирические выводы и теоретические идеи сыграли важную роль в создании новой и быстро расширяющейся области поведенческой экономики, которая оказала глубокое влияние на многие области экономических исследований и политики».

Премия Нобеля по экономике не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 г. Премия вручается с 1969 г., ее учредитель — Банк Швеции. Лауреатами данной премии стали 78 ученых.