Пекин, 9 октября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн JMC сообщил о начале продаж своей последней разработки — вместительного пятиместного пикапа JMC Tiger, представленного общественности весной 2017 года.

Newcar.xcar.com.cn JMC Tiger

В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 205 л.с. или 2,4-литровым турбодизилем, мощность которого составляет 140 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Покупатели смогут сделать выбор между 6-ступенчатой «механикой» и аналогичной автоматической трансмиссией. Стоимость новинки в базовой комплектации составляет $19,9 тыс., что делает JMC Tiger одним из самых дорогих пикапов китайского производства на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, совместный автомобильный концерн Shanghai-GM опубликовало снимки серийного Buick Excelle GX нового поколения. Новинка была представлена на полях международного автошоу в Чэнду летом 2017 года, продажи Buick Excelle GX намечены на октябрь 2017 года.