Москва, 9 октября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Пожар, который случился 8 октября в торговом комплексе «Синдика» в Москве, нанес значительный ущерб сенатору от Кабардино-Балкарии, бывшему главе республики Арсену Канокову. Сгоревший торговый центр, как передает «Телеканал 360», входил в ЗАО «Холдинговая компания «Синдика», президентом которого является Каноков.

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В Едином госреестре юридических лиц имеется три записи об ООО «Синдика-О». Компания зарегистрирована по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Раздоры, 65 километр МКАД. В качестве учредителей в трех разных записях в ЕГРЮЛ об ООО «Синдика-О» значатся Арсен Каноков, Беслан Гордогожев, а также ООО «Инвест-Максима».

Как пишет «360», 49% акций компании принадлежат Фатиме Каноковой, жене Арсена Канокова. Баланс компании в 2016 году составил 8,2 млрд рублей, чистые активы — 3,6 млрд рублей. Выручка от продажи составила 955,5 млн рублей. В здании площадью 150 тысяч кв. м располагались около тысячи магазинов и паркинг на 5200 машин, сообщает «360». Стоимость крытого рынка «Синдика», по данным «Интерфакса», директором департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольгой Кочетовой оценена в 6,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что строительный рынок горел уже не в первый раз, некоторые СМИ указывают, что это уже десятое ЧП в ТЦ «Синдика». Крупный пожар на рынке случился в сентябре 2009 года. Возгорание произошло в контейнерах с лакокрасочными материалами, огонь распространился на 1,2 тыс. кв. м.

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По данным Forbes, Каноков, создавший холдинг в 1991 году, занимает 191 место в числе самых богатых бизнесменов России. Его состояние в 2017 году издание оценивает в $500 млн. В холдинг «Синдика» входят строительные рынки и ТЦ в Москве. Также Каноков является владельцем Radisson Blue Spa Hotel в Сочи, пишет Forbs. До 2016 года ему принадлежали аэропорты Храброво (Калининград) и Минеральные воды.

Арсен Каноков с сентября 2005 по декабрь 2013 года занимал пост главы Кабардино-Балкарской Республики. Заявление о досрочной отставке Каноков подал за два года до окончания срока его полномочий. Причины такого решения не оглашались. Новым руководителем республики стал Юрий Коков, занимавший до этого пост начальника Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТЦ «Синдика» произошел днем 8 октября. Из здания были эвакуированы более трех тысяч человек. К 23:00 возгорание удалось локализовать. При пожаре пострадали несколько человек, полностью уничтожен был товар сотен продавцов, повреждены автомобили, стоявшие на подземной парковке ТЦ.

Площадь возгорания составила 55 тыс. кв м. Зданию ТЦ нанесен большой ущерб — обрушилось около 30 кв. м кровли, частично обрушился фасад.

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