Москва, 9 октября, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Крупные промышленные производства, требующие капитальных вложений, ушли в прошлое, Москве нужны относительно небольшие предприятия, технопарки, всё, что связано с передовыми производственными технологиями, считает директор по экономической политике ВШЭ Юрий Симачёв. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, День московской промышленности, который столица впервые отпраздновала 7 октября, связан с трансформацией города в сторону ресурсосберегающего и экологического производств.

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«Праздник всегда нужен, когда под ним есть какой-то смысл. Для Москвы сверхкрупные предприятия, компании, ориентированные на capital intensive industries, те отрасли, которые требуют больших капитальных вложений — это больше следы прошлых этапов развития. Для городов, конечно, важны бизнес-инкубаторы, технопарки, относительно небольшие предприятия, которые связаны с производством, инжиниринговые услуги, сертификационные услуги, всё, что связано с передовыми производственными технологиями. Важно, когда в городе много игроков, они инновационные, они создают живую среду для участия лучшего человеческого капитала и формируют высокую добавленную стоимость. Городу необходимо перейти к гораздо менее ресурсоёмким производствам и с позиции площадей, и с позиции энергетики», — уверен Симачёв.

Отметим, как сообщили в Мосгордуме, дата празднования 7 октября была выбрана не случайно. 7 октября 2015 года был подписан закон «О промышленной политике города Москвы». Для столицы праздник, прежде всего, связан с развивающимися промышленными комплексами и технопарками.

«Теперь иногда можно услышать, что в Москве промышленности нет, Москва ничего не производит. Но это совершенно не так! Да, москвичи почти отвыкли от вида чадящих труб, но лишь потому, что современные заводы — это компактные производства, соседство с которыми не вредит ни здоровью, ни покою горожан. В Москве расположено более 60 промышленных комплексов и технопарков, более 600 крупных и средних промышленных предприятий. Они снабжают нас качественной продукцией и стабильно пополняют городскую казну, более 7% налоговых отчислений идёт в бюджет города», — отметил член комиссии МГД по экономической политике и финансам, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов (фракция «Единая Россия»).

Заместитель председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина (фракция «Единая Россия») добавила, что приоритетными отраслями московской промышленности на сегодняшний день являются фармацевтическая, биотехнологическая, пищеперерабатывающая, авиационная, ракетно-космическая, отрасль информационно-телекоммуникационных технологий.

Напомним, в минувшие выходные столица впервые отметила День московской промышленности. Новый отраслевой праздник был учрежден в соответствии с законом города Москвы, принятым Московской городской думой 20 сентября 2017 года. Столичные депутаты считают, что День московской промышленности привлечет внимание инвесторов и общественности к инициативам правительства Москвы по развитию и локализации на территории мегаполиса высокотехнологичных и экологически безопасных производств. Отметим, что на территории столицы находится более 7000 промышленных предприятий, в том числе 31 промышленный комплекс и 31 технопарк.