Симферополь, 9 октября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Крыму собрались полтора десятка представителей зарубежных украинских диаспор, чтобы обсудить положение дел соотечественников на полуострове, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам директора Делового культурного центра РК Ярослава Иванченко, на полуостров приехали представители Украины, а также украинских диаспор Италии, Болгарии, Польши, Белоруссии, Молдавии и других зарубежных стран.

«Здесь собрались представители общественных объединений и бизнес-сообщества, деятели культуры, которые примут участие в международном круглом столе на тему «Сотрудничество украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом». Все мероприятия направлены на прорыв блокады Крыма и налаживание международного сотрудничества», — подчеркнул Иванченко, подчеркнув, что многие делегаты не в первый раз приезжают в российский Крым, отмечая большие позитивные изменения.

Напомним, в российском Крыму впервые проходит международный съезд представителей украинских диаспор. В целях безопасности участников, организаторами принято решение не разглашать их имена. Помимо «круглого стола», официальная программа съезда предполагает возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко и посещения музея украинской вышивки имени Веры Роик. Представители диаспор также посетят классы с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии.

По данным последней переписи населения, на полуострове проживают около 300 тысяч украинцев. Помимо этого, согласно Конституции Крыма, украинский язык наравне с русским и крымско-татарским, признан государственным.