Париж, 9 октября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Известный французский актер Жан Рошфор скончался 8 октября в одной из больниц Парижа, сообщает BFM TV.

Georges Biard Жан Рошфор

Такая информация поступила 9 октября от его дочери Клеманс. На момент смерти ему было 87 лет.

Напомним, Жан Рошфор сыграл большое число ролей театра, кино, а также на телевидении. Его фильмография насчитывает более 60 фильмов, включая в себя такие фильмы, как «Рембрандт», «Краб-барабанщик» и другие. Он трижды становился лауреатом премии «Сезар»: за лучшую роль второго плана в 1976 году, за лучшую роль первого плана в 1978 году и «за вклад в киноискусство».