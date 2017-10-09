Киев, 9 октября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины установила, что убийство Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы экс-депутата Госдумы Марии МаксаковойВладимир Тюрин, передает телеканал «Украина 112».

Убийство

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству», — говорит генпрокурор Юрий Луценко.

В ходе расследования удалось воссоздать полную хронологию событий: от подготовки преступления до задержания подозреваемых.

Следствие установило, что убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины.

Материалы производства по факту убийства, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, передали в суд.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Его сотрудник ранил убийцу, который вскоре скончался в больнице. У Павла Паршова нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.