Москва, 9 октября, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия в ближайшее время закупит у Российскай Федерации зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400, автоматические гранатометные комплексы АГС-30, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и другие виды оружия. Об этом сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Отмечается, что договоренность о сделке между странами была достигнута в Москве на встрече президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

«С Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках (оружия)», — говорится в сообщении.

Так, Россия в ближайшее время поставит Саудовской Аравии системы ПВО С-400, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», системы ТОС-1А, гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с представителями российских СМИ заявил, что его страна будет сотрудничать с РФ вне зависимости от планов США.

По его словам, «санкции между Россией и Западом касаются России и Запада», а задача Саудовской Аравии — это развивать отношения с Россией по всему спектру направлений.

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