Чебоксары, 9 октября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Волна «минирования» в очередной раз накрыла Чебоксары. Сегодня, 9 октября, стали поступать звонки о том, что якобы заложены бомбы в школах. На данный момент идёт проверка 12 школ, занятия отменены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Анонимный звонок

Звонки стали поступать утром в дежурную часть. Неизвестные сообщали, что «заминированы» школы, для атаки были выбраны 12 школ. В администрации уточнили, что в настоящее время здесь проводятся проверки и обследование на наличие взрывных устройств. Дети и педагоги эвакуированы.

«Подозрительных предметов пока не обнаружено. Уроки в данных школах отменили», — сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Отметим, что в эти выходные в Новочебоксарске из-за подозрительного предмета пришлось эвакуировать посетителей и работников местного кинотеатра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в связи с телефонными звонками о закладке взрывных устройств на объектах города Чебоксары все оперативные службы в регионе перешли на работу в усиленном режиме. Тогда на телефоны администраций, организаций города «роботизированным» голосом поступили сообщения о том, что на территориях и в зданиях подведомственных им организаций заложены взрывные устройства. Звонки поступили в торговые дома «Звездный», «Восточный», «Рябинка», «Эльбрус», «Шупашкар», гостиницы «Атал», «Ибис», «Россия», «Чувашия», универмаг «Центральный», администрацию города Чебоксары, Московский районный суд. В ходе работ эвакуировано около 1300 человек, в результате проведенных мероприятий взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, что волна телефонного терроризма отмечена в России с 11 сентября и продолжается до сих пор. В общей сложности из-за этих ложных сообщений были эвакуированы свыше 1,9 тысячи зданий и почти 800 тысяч человек в 120 городах России. 5 октября глава ФСБ РФ Александр Бортниковсообщал, что ущерб от массовых анонимных сообщений о бомбах, заложенных в различных регионах России, составил порядка 300 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Чебоксарах директоров школ атаковали «прокуроры». Мошенники звонили по телефону и представлялись сотрудниками прокуратуры и заявляли, что их ученики якобы торгуют наркотиками. За отказ в возбуждении уголовного дела они просили «в знак благодарности» перевести деньги на мобильный телефон. Правоохранительные органы Чувашии тогда заявили о проверках, их итоги пока не названы.

Читайте также: «Прокуроры» в Чувашии атаковали директоров школ