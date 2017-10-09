Ярославль, 9 октября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Вчера закончился срок задержания под стражей помощников двух заместителей председателя правительства Ярославской области — Екатерины Троицкой и Виталия Ткаченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Правительство Ярославской области

В Ярославле в августе сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Корнеева, который является помощником заместителя председателя правительства Ярославской области Екатерины Троицкой. 10 августа судья Фрунзенского районного суда Ольга Коптелкова избрала для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Дело ведет ФСБ. Дмитрию Корнееву вменяется совершение тяжелых преступлений корыстной направленности.

По предварительной информации, Дмитрий Корнеев был взят сотрудниками ФСБ в «Макдональдсе» на Московском проспекте при получении взятки. Ему вменяется 2 эпизода в мае и июле. Корнеев заключил досудебное соглашение, дал показания на Швецова, помощника ещё одного заместителя председателя правительства Виталия Ткаченко. Швецов тоже арестован. Через 2 месяца они вышли на свободу.

«На сегодняшний день в суды Ярославля никто с обращениями о продлении меры пресечения задержанных не обращался. Это означает, что оснований для содержания их под стражей больше нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Освобождение помощников высокопоставленных чиновников не обязательно говорит об их невиновности. Это может свидетельствовать о том, что они рассказали все, что могли, и держать под замком задержанных больше нет смысла.