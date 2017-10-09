Новосибирск, 9 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, 6 октября назначенный на эту должность указом президента РФ, сегодня, 9 октября, официально был представлен властям и жителям региона.

Правительство Новосибирской области Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Правительство Новосибирской области Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников официально представлен властям и жителям региона

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в здании областного правительства было многолюдно. Оно и понятно — для новосибирцев, представляющих как властные структуры, так и общество, Травников, ранее возглавлявший Вологду, является не просто новым представителем областной власти, но и совершенно незнакомым человеком.

Правительство Новосибирской области Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников

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А потому посмотреть на него собрались члены правительства региона, представляющие область члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы РФ, Законодательного собрания, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных районов и городских округов, руководители научных и общественных организаций, журналисты.

Андрея Травникова, который будет возглавлять область как минимум до сентября 2018 года, представил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Не обошлось без традиционных хвалебных слов в адрес региона и просьб к новому врио о консолидации.

«Нам необходима консолидация, потому что именно общими силами мы сможем организовать конструктивную работу по развитию региона», — сказал Меняйло.

А сам Андрей Травников признался, что президент поставил перед ним задачу работать на благо всех жителей области, и он приложит максимальные усилия для выполнения этой задачи. Он также признался, что был готов к подобного рода назначению, но назначение именно в Новосибирскую область для него оказалось сюрпризом.

А покинувший (по «собственному желанию») пост губернатора Владимир Городецкий отметил, что «принятые президентом кадровые решения — один из элементов обновления».

«Задача — с помощью таких обновлений достичь максимального результата в развитии региональной экономики», — отметил он.

Уже после официальной части в общении со СМИ Травников рассказал о возможных кадровых перестановках в регионе.

«Несомненно, со временем они появятся, любой руководитель подбирает команду под себя, но я заверяю — поспешных решений не будет, и не будет замены людей ради замены», — подчеркнул он.

Заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович, который хоть и не был приглашён на официальное представление врио главы, но все же побывал на нём, поделился с ИА REGNUM своими впечатления от сегодняшней встречи с Андреем Травниковым.

«Встреча была только по приглашениям. Меня, как представителя общественности Новосибирска, поначалу отказывались пропускать в зал. Не помог, по старинке, ни министр региональной политики, ни Болтенко со Знатковым, которые удачно пошутили, что сами на «птичих правах, и самих могут прогнать». Чувствовалось волнение. Лёгкий ажиотаж. Видно было, как волновался Городецкий, который благодарил и призывал к обновлению, хотя в выступлении проскозило: «Посмотрим, как это получится?!». Видимо, уходящий губернатор имел в виду непростой бюджет региона и взаимодействие с федеральным центром. Выступление нового руководителя региона, Андрея Александровича, было кратким, но ёмким по содержанию. Всех призвали к сотрудничеству на благо региона, к мирному диалогу, верно заметив, что воевать — дорого и непродуктивно. К тому же призвал полпред в Сибири, который проводил собрание по поводу представления Травникова. Вновь прибывшего и.о. губернатора Новосибирской области собрание приветствовало вежливыми хлопками, без энтузиазма, а Городецкого проводили короткой, но дружеской овацией, годы совместной работы не прошли даром, собрание переживало с волнением этот момент», — отметил Викторович.

Новосибирский активист отметил, что ему всё же удалось познакомиться с Андреем Травниковым и поприветствовать его на новосибирской земле.

«Первое впечатление от и.о. губернатора очень хорошее. Видно, что человек открыт к диалогу, публичен, скромен, умеет и охотно общается, хорошо формулирует. Доброжелателен. Остальное увидим в процессе, жизнь покажет. Как ни крути, а с уходом Городецкого исчезает эпоха, к которой я отношусь очень сложно, и негативно, но из песни слов не выкинешь…» — подчеркнул Викторович.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко считает, что оценить человека по одному выступлению достаточно сложно.

«Нужно будет, конечно, смотреть на первые шаги и.о. губернатора. В том числе и на первые кадровые решения. По нашему закону полномочия заместителей, членов правительства и министров заканчиваются вместе с полномочиями председателя правительства, которым был Владимир Городецкий. Думаю, первые назначения мы увидим уже на этой неделе. Вот тогда и начнем понимать, какая кадровая политика будет у нового и.о. губернатора», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Агеенко.

Что касается существующих региональных проблем, то тут областной парламентарий подчеркнул, что «хорошо, что сразу отмечена «проблема мусорной концессии».

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«Решать, конечно, проблему с мусором надо, никто не спорит, но новому человеку надо будет разобраться, за чей счёт эту проблему надо решать, какова цена, в том числе социальная цена, таких решений, насколько рискует областной бюджет при решении этой проблемы. Надеюсь, что и.о. губернатора встретится с депутатским корпусом и досконально разберется хотя бы в этой затяжной конфликтной ситуации. Надеюсь, что вокруг него соберётся команда профессионально способных принимать взвешенные решения во благо области в целом и жителей области в частности. Протесты и конфликты сами по себе не утихают, в них надо детально разобраться и принимать компромисные решения. Могу пожелать новому и.о. губернатора конструктивной и вдумчивой работу на новом ответственном посту», — сказал Вадим Агеенко.

В то же время новосибирцы продолжают изучать нового главу региона, в том числе и его личные страницы в социальных сетях, и высказываться о его предпочтениях, в том числе в литературе. Так, пресс-секретарь Музея города Новосибирска Юрий Лобанов отметил пост про книги, которые Андрей Травников ранее передал из личной коллекции в библиотеки Вологды.

«А наш новый губернатор, оказывается, не чужд краеведения! Посмотрите, какие книжки читает», — отметил Лобанов.

А пресс-служба правительства Новосибирской области уже успела обновить информацию о главе на официальном сайте региона.

В то же время завтра, 10 октября, состоится первое заседание правительства Новосибирской области под руководством Андрея Травникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября президент России Владимир Путин принял отставку новосибирского губернатора Владимира Городецкого.

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Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен мэр Вологды Андрей Травников.