Москва, 9 октября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Российская валюта закрыла торговую неделю небольшим падением до 58,20, на фоне значительного падения нефти и смешанной трудовой статистики из США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Несмотря на негатив, рубль продолжил оставаться в рамках диапазона 58,30−57,40, в котором находится с середины сентября.

«На стороне рубля продолжает играть интерес иностранных инвесторов к отечественному госдолгу: ключевая ставка в 8,5% и снижение роста потребительских цен в сентябре до 3% в годовом исчислении (при прогнозе ЦБ в 4%) сохраняют привлекательность ОФЗ», — отметил эксперт.

Последние данные Росстата по инфляции были приняты внутренними игроками достаточно сдержанно, однако, в среднесрочной перспективе заграничные фонды могут вернутся к покупкам, что должно положительно отразится на стоимости рубля.

«Со стороны сырьевых рынков особого позитива ожидать по-прежнему не стоит: ураган Нейт ослаб и более не представляет опасности для буровых установок и платформ, расположенных в Мексиканском заливе, а нефтяные компании планируют в ближайшее время восстановить их работу», — пояснил Мащенко.

Ожидаемое увеличение активности американцев вновь будет держать нефтяные котировки под давлением из-за чего они могут продолжить падение вплоть до 55 долларов за баррель.

«Национальная валюта, в отсутствии сюрпризов, продолжит движение вблизи 58,20 за доллар и 68,30 за евро», — считает эксперт.

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