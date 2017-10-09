Тула, 9 октября, 2017, 11:51 — ИА Регнум. 5 октября на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона — областной музыкальной школы им. Г.З. Райхеля — открылся Центр одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области «Мастерская талантов» для Тульской области

Поздравить ребят с этим событием приехал губернатор Алексей Дюмин. Глава региона осмотрел офис Центра одарённых детей, ознакомился с расписанием ребят.

Директор Тульской областной детской музыкальной школы им. Г.З. Райхеля Игорь Лукопров поблагодарил Алексея Дюмина за инициативу создания и поддержку первого в регионе Центра одарённых детей. Он также рассказал губернатору, что центр стал структурным подразделением школы, финансирование ведется из областного бюджета. Создание центра будет проходить в несколько этапов. На первом детей будут обучать по таким специальностям, как фортепиано, сольное и хоровое пение, струнно-смычковые, народные, духовые и ударные инструменты. В планах на 2018−2019 учебный год — открытие театрального отделения Центра на базе детской студии Тульского академического театра драмы с репетиционной площадкой в малом зале. В Тульской детской художественной школе им. В. Д. Поленова будет функционировать художественное отделение.

Гостей мероприятия в фойе школы встретил Сводный детский духовой оркестр, который исполнил мелодию песни «О Туле» группы «Любэ».

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области очень много талантливых, одарённых детей, которые побеждают на самых престижных конкурсах и фестивалях, в том числе — международных.

«Сегодня мы открываем Центр, который поможет детям оттачивать своё мастерство. Помогут им мудрые наставники и педагоги», — сказал губернатор.

Также Алексей Дюмин поздравил педагогов с Днем учителя, пожелал им успехов. Лучшие в профессии были отмечены почетной наградой — медалью «Трудовая доблесть» III степени.

После завершения официальной части Алексей Дюмин в неформальной обстановке пообщался с воспитанниками Центра.

Справка: в Центре одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов» будут обучаться 43 ребёнка, прошедшие конкурсный отбор. Уже разработаны учебно-развивающие программы и расписания по специальностям. Занятия предусматривают нескольких уровней творческого воздействия на учеников: во-первых, со стороны учителя, который будет сопровождать ребёнка во всех выездных занятиях, во-вторых, наставника-педагога из Центра одарённых детей, мастера-куратора из столичных учебных заведений. И самый высокий, третий уровень — это занятия с участием «звёзд» сцены, приезжающих в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.

Обучение в Центре будет бесплатным. Занятия будут идти в течение одного года. По окончании ребята получат сертификаты, а их преподаватели — удостоверения о повышении квалификации.

Творческим отчётом по итогам обучения для ребят станет выступление в качестве солистов профессиональных коллективов филармонии: оркестра русских народных инструментов «Тула», Губернаторского духового оркестра, государственного хора и вновь созданного в Тульской областной филармонии симфонического оркестра.

Воспитанники Центра будут участвовать во всех региональных программах поддержки и поощрения одарённых детей.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своём ежегодном Послании Федеральному собранию поручил создать в регионах страны Центры поддержки одарённых детей, аналогичные сочинскому «Сириусу».

Центр одарённых детей «Мастерская талантов» стал первым подобным учреждением в Тульской области.

Второй Центр будет создан на базе Яснополянского детского дома и Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого. Его концепция и проект уже разработаны. В учреждении будет не только общеобразовательная школа, но и «школа полного дня» с классами углублённого изучения предметов естественно-гуманитарного цикла.