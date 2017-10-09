Москва, 9 октября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и подразделение NASA Human Research Program организуют международное исследование по условному облёту Луны. Об этом 9 октября сообщают «Известия».

Gregory H. Revera Луна

По информации издания, для участия в эксперименте отобраны девять кандидатов, из которых только шесть отправятся в условный полёт. Имена участников станут известны в день «старта».

В списке кандидатов называются начальник лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов, представитель группы компаний Airbus Defence and Space Виктор Феттер из Германии, единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, кандидат в отряд космонавтов Олег Иванов.

Кроме того, в этом списке значатся сотрудники Института медико-биологических проблем РАН — Елена Лучицкая, Полина Кузнецова, Илья Рукавишников, Наталья Лысова, Александр Смолеевский.

Эксперимент заключается в том, что в ходе него будет произведена имитация длительного космического полёта в условиях ограниченного пространства.

«Новый этап развития космонавтики, связанный с организацией полетов в дальний космос, невозможен без всесторонней оценки, исследований и экспериментальной отработки. Медико-биологические проблемы — важная составная часть этой подготовки», — рассказал Марк Серов.

По его словам, эксперимент положит начало подготовке к пилотируемым полётам в дальний космос.

Начало исследования запланировано на 7 ноября 2017 года. Предполагается, что оно продлится 17 суток и станет первым в серии подобных экспериментов. В 2018 году будет проводиться четырёхмесячный эксперимент, в 2019-м — восьмимесячный, а в 2020—2021 годах участников изолируют для исследований на целый год.

В ходе эксперимента участники будут имитировать полёт к Луне и проводить дистанционное обследование спутника Земли при помощи роверов, которые передвигаются по её поверхности. При этом отмечается, что экипаж будет находиться в условиях полной автономности в течение всего «полёта», а общение с организаторами эксперимента осуществляться не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космические агентства России и США договорились о создании новой космической станции — спутника Луны Deep Space Gateway. Запуск первого модуля запланирован на 2024−2026 годы.