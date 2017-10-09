Ярославль, 9 октября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Ярославле были задержаны девять участников несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального, на них составлены протоколы об административном правонарушении. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к правоохранительной системе региона.

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Митинг состоялся 7 октября на центральной площади города — Советской. Разрешение на его проведение районная администрация не дала. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, сотрудники полиции задержали и опросили на месте незаконной акции 30 человек. Сторонники Навального утверждают, что было задержано в два раза больше.

7 человек предстанут перед Кировском судом Ярославля за участие в несанкционированном митинге и двое за сопротивление сотруднику полиции. Сопротивлявшиеся полицейским задержаны и находятся в отдела полиции «Центральный». 9 октября Кировский районный суд должен начать рассматривать первые дела.