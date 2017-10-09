Ярославль, 9 октября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Ярославскую областную Думу внесен законопроект, авторы которого предлагают выйти в Государственную Думу РФ с инициативой усилить противодействие незаконному ношению государственных наград, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная Дума

В частности, авторами документа, в числе которых депутаты Василий Бобков, Сергей Шмелев, Виктор Волончунас, Павел Исаев, предлагается установить размер штрафа за ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках лицом, не имеющим на это право в сумме от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей, а также исключить такой вид наказания за данное правонарушение как «предупреждение».

Такая инициатива появилась, так как в последние годы выявляется всё больше фактов, когда граждане, не имея никакого отношения к службе по защите Отечества, носят ордена и медали, а также знаки участников боевых действий и так далее. В настоящий момент административным законодательством предусмотрена ответственность за незаконное ношение наград начиная с предупреждения, далее следует штраф в 1000 рублей.

«Зная, что наказание незначительное, правонарушители пользуются этим, носят незаконные награды и звания, оскорбляя тем самым ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, обесценивая подвиг настоящих защитников Родины» — отмечают авторы законопроекта.

Они приводят пример 2009 года, когда прокуратура Калининграда подтвердила, что депутат окружного Совета города Калининграда (член фракции «Единая Россия») Андрей Геннадьевич Смирнов действительно оказался самозванцем (он представлялся офицером, участником боевых действий на территории Афганистана, носил — в том числе на официальных мероприятиях форму майора ВДВ и демонстрировал высокие награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»).

Подтвердилось и то обстоятельство, что Смирнов «неоднократно распространял вышеуказанные сведения на публичных мероприятиях, в СМИ, а также в ходе избирательной кампании на выборах в окружной Совет депутатов город­ского округа «Город Калининград», куда он в итоге и был избран».

В пример ставится и случай в Иркутской области, где в 2014 году некий гражданин, имея в наличии краповый берет, майорские погоны, форма со спецназовскими значками и нашивками и даже звезда Героя России, оказался самозванцем. Его разоблачили представители областной общественной организации ветеранов спецназа.

Депутаты Ярославской областной Думы предлагают ужесточить наказание для таких граждан.