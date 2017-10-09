Москва, 9 октября, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Уже в 2018 г. Банк России может начать санацию негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Пока необходимости такой нет, но регулятор может проработать данный механизм в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

"Санация призвана обеспечить для клиентов фондов сохранение не только накоплений, но и инвестиционного дохода», — пишет газета.

6 октября первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах форума Finopolis 2017 сообщил о перспективах санации НПФ.

«У регулятора должны быть инструменты управления кризисами, — пояснил он.— Понадобятся или нет — это другой вопрос».

По его словам, лишние рычаги влияния для ЦБ — это возможность обеспечивать финансовую стабильность.

При этом Швецов добавил, что необходимости санации НПФ в настоящий момент нет.

Читайте также: Законопроект о санации банков за счет акционеров готовится в Госдуме

Читайте также: Рубль подкосили санации ЦБ РФ