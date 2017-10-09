Екатеринбург, 9 октября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты движения «Сорок сороков» организовали серию одиночных пикетов против показа кинокартины Алексея Учителя «Матильда», которая повествует о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Участники мероприятия пытаются добиться запрета на показ фильма, премьера которого состоится 26 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Билборд ананса фильма «Ложь Матильды» в Екатеринбурге

Акция была запланирована во многих городах России, но судя по фотоотчёту на страничке «Сорока сороков» в социальной сети «ВКонтакте» наиболее активно мероприятие прошло в Екатеринбурге. На пикеты, которые прошли в центре города неподалёку от Площади 1905 года, вышли порядка 10 человек. Они обвинили режиссёра фильма Алексея Учителя в «расколе страны», а также во «лжи».

По мнению протестующих, фильм, который при этом ещё не вышел на широкий экран, якобы «оскорбляет чувства верующих». Однако в Минкульте заявили, что кинокартина не противоречит российскому законодательству, и ей было выдано прокатное удостоверение.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге появились билборды на которых анонсируется документальный фильм «Ложь Матильды», а также размещены призывы ко всему русскому народу покаяться за «грех клятвопреступления 1613 года».

Как сообщало ИА REGNUM, премьерный показ фильма в Екатеринбурге состоится в кинотеатре «Салют», а также в киноконцертном театре «Космос». При этом ККТ «Космос» ранее пострадал от поджога, который совершил утром 4 сентября житель Ирбита, перед этим протаранив на своём автомобиле входную группу. Вскоре он был задержан, а по факту поджога возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в ходе допроса задержанный сообщил, что приехал в Екатеринбург накануне и провёл весь день в Храме-на-крови, а утром «поехал в кино». В итоге ущерб от пожара составил более 20 млн рублей, а средства на ремонт входной группы ККТ «Космос» были выделены из резервного фонда бюджета Свердловской области и городской мэрии.