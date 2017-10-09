На Урале вышли на пикет против «Матильды» и требуют «покаяться за грех»
Екатеринбург, 9 октября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты движения «Сорок сороков» организовали серию одиночных пикетов против показа кинокартины Алексея Учителя «Матильда», которая повествует о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Участники мероприятия пытаются добиться запрета на показ фильма, премьера которого состоится 26 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Акция была запланирована во многих городах России, но судя по фотоотчёту на страничке «Сорока сороков» в социальной сети «ВКонтакте» наиболее активно мероприятие прошло в Екатеринбурге. На пикеты, которые прошли в центре города неподалёку от Площади 1905 года, вышли порядка 10 человек. Они обвинили режиссёра фильма Алексея Учителя в «расколе страны», а также во «лжи».
По мнению протестующих, фильм, который при этом ещё не вышел на широкий экран, якобы «оскорбляет чувства верующих». Однако в Минкульте заявили, что кинокартина не противоречит российскому законодательству, и ей было выдано прокатное удостоверение.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге появились билборды на которых анонсируется документальный фильм «Ложь Матильды», а также размещены призывы ко всему русскому народу покаяться за «грех клятвопреступления 1613 года».
Как сообщало ИА REGNUM, премьерный показ фильма в Екатеринбурге состоится в кинотеатре «Салют», а также в киноконцертном театре «Космос». При этом ККТ «Космос» ранее пострадал от поджога, который совершил утром 4 сентября житель Ирбита, перед этим протаранив на своём автомобиле входную группу. Вскоре он был задержан, а по факту поджога возбуждено уголовное дело.
Отметим, что в ходе допроса задержанный сообщил, что приехал в Екатеринбург накануне и провёл весь день в Храме-на-крови, а утром «поехал в кино». В итоге ущерб от пожара составил более 20 млн рублей, а средства на ремонт входной группы ККТ «Космос» были выделены из резервного фонда бюджета Свердловской области и городской мэрии.