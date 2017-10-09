Рим, 9 октября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Глава компании по производству постельного белья Lenzuolissimi Микел Каскавилла опубликовал на своей странице в Facebook фотографию пододеяльника, который подарил президенту РФ Владимиру Путину на 65-летие бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Скриншот страницы lastampa.it Подарок Владимиру Путину

Фотография была выложена с подписью: «С Днем рождения, президент Владимир Путин! Благодарю вас, Сильвио Берлускони».

На пододеяльнике изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 7 октября в день 65-летия президента РФ Владимира Путина прилетел с частным визитом в Сочи, где подарил российскому лидеру пододеяльник ручной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту России исполнилось 65 лет. Владимира Путина поздравили с юбилеем главы 11 стран, в том числе Финляндии, Сербии и Монголии.

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