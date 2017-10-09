Москва, 9 октября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 и другого оружия, сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Дарья Антонова ИА REGNUM ПВО С-400

«С Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103», — говорится в сообщении.

Соглашение заключили в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн-Абдель Азиза.

Стороны также подписали меморандум о передаче Саудовской Аравии технологий для производства ПТУР «Корнет», самоходных огнеметов ТОС-1А «Буратино», автоматических гранатометов и автоматов.

Ранее договоры на поставку ПВО С-400 «Триумф» были заключены с Китаем и Турцией.

Совет по оборонным закупкам Индии намерен приобрести пять полковых комплектов С-400, однако контракт на поставку пока не заключен.