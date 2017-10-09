Хельсинки, 9 октября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Учёные из Финляндии рассказали о продуктах, которые способны предотвратить возникновение проблем с памятью. Об этом говорится в издании Helsingin Sanomat.

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По словам учёных, снижению риска ухудшения памяти способствует регулярное употребление в пищу рыбы. В ней содержатся жирные кислоты, которые увеличивают проницаемость клеточной мембраны и улучшают передачу сигналов.

Также для избежания проблем с памятью рекомендуется употреблять в пищу продукты из средиземноморской диеты — оливковое масло, семена, растительная пища, бобовые, белое мясо.

На мозговой деятельности также положительно сказывается употребление ягод, овощей, орехов, чая, кофе и какао.

Среди факторов, негативно влияющих на память, учёные назвали недостаток витамина B, несбалансированное питание с большим количеством жиров, чрезмерное употребление алкоголя и курение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские учёные разработали продукты питания для сохранения здоровья в холодное время.