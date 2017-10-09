Оренбург, 9 октября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области на неделе (2—8 октября) широкий резонанс вызвали авария на нефтяной скважине (второй раз за месяц напугавшая жителей); закрытие столовой в Доме советов; возбуждение уголовного дела по факту превышения полномочий силовиков в отношении самарских футбольных болельщиков; затянувшиеся поиски пропавшего 61-летнего грибника; неожиданный «форс-мажор» на встрече чиновников и инвалидов

Trave-l.ru Оренбург

Агрессивный футбол

В Оренбурге скандал по поводу задержаний самарских футбольных болельщиков, которые прошли в начале сентября, получил новое развитие. Число уголовных дел увеличилось. Если ранее уголовное дело возбуждалось в отношении трёх фанатов клуба «Крылья советов» за сопротивление правоохранителям, то теперь под подозрением — сами стражи порядка. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения самарских болельщиков. Изучив видеозапись, следователи пришли к выводу, что имеет место превышение полномочий со стороны силовиков.

В Управлении Росгвардии по Оренбургской области подчеркнули, что оказывают всестороннее содействие следственным органам в целях выяснения объективной картины и оценки действий сотрудников силовых структур и болельщиков. Вместе с тем в ведомстве сделали акцент на том, что болельщики проигравшей команды вели себя агрессивно, грубо нарушая общественный порядок и покой граждан, присутствующих на стадионе.

Однако в Комитет против пыток от болельщиков поступила информация, согласно которой под горячую руку силовиков попали и те болельщики, которые не имели никакого отношения к организации беспорядков и не оказывали сопротивления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Оренбурге состоялся матч между самарским футбольным клубом «Крылья Советов» местным клубом «Оренбург». В конце игры с гостевого сектора был брошен фаер. С этого времени ситуация начала развиваться скандально. Правоохранители провели задержания самарских болельщиков с целью пресечения противоправных действий неадекватных футбольных фанатов. Последние якобы проявили агрессию, и силовикам пришлось применить силу. Впоследствии посыпались претензии, что силу применяли без разбора, в том числе в отношении добропорядочных болельщиков.

Поиски грибника

В Оренбургском районе с 7 октября ведутся поиски пропавшего грибника. Мужчина с родственниками выехал в лес за грибами, однако в положенное время не вернулся к машине. Оренбуржцу 61 год и он имеет проблемы с сердцем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, у пенсионера имелся с собой телефон, но в настоящее время он отключен.

В поисках задействованы полицейские, кинологи с собаками, волонтёры, сотрудники МЧС — всего 174 человека. Применяются беспилотники. Сегодня, 9 октября, принято решение об усилении группировки.

Ядовитый выброс

В Оренбургском районе утром 6 октября произошло ЧП на нефтяной скважине возле посёлка Караванный. Из-за разгерметизации был выброшен в воздух сероводород. В ООО «Газпромнефть-Оренбург» отметили, что авария была оперативно устранена. После уточки ядовитого газа в районе начали ежечасно мониторить состояние воздуха. В течение дня превышение ПДК сероводорода не зафиксировано. Однако когда стало известно о разгерметизации скважины, в районе приняли решение об отмене занятий в шести школах и пяти детских садах. Власти, видимо, решили учесть ошибки, которые были допущены 20 сентября. Напомним, что в тот день также в Оренбургском районе произошла авария на нефтяной скважине. В утренние часы в посёлке Самородово ПДК сероводорода превысила норму в 13,4 раза. В двух муниципалитетах объявили режим ЧС. Однако эвакуация населения не проводилась, все учреждения работали в штатном режиме. В итоге за медпомощью в течение суток обратилось несколько десятков человек, госпитализация потребовалась 21 ребёнку.

Вот такой «форс-мажор»

В Оренбурге в областной библиотеке им. Крупской 4 октября было назначено мероприятие с участием инвалидов — круглый стол по проблеме доступности среды для таких людей с ограниченными возможностями здоровья, как колясочники и слепые. Однако формат мероприятия пришлось изменить. Из-за отключенного лифта встречу пришлось проводить в полевых условиях, прямо в холле, потому что колясочники не могли осилить переход на верхние этажи здания. В оперативном порядке в библиотеку прибыли министр соцразвития региона Татьяна Самохина, вице-губернатор, курирующий соцвопросы Павел Самсонов и министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.

В этот же день лифт начал работать. Как оказалось, финансовые трудности, о которых заявляли летом 2017 года, были благополучно разрешены. Библиотека регулярно получает средства на техобслуживание лифта, вентиляции. В частности, 2 октября средства были перечислены, но договор с обслуживающей фирмой заключить не успели. Кроме того, как отметили в минкультуры региона, организатор круглого стола (оренбургское отделение ОНФ) планировало провести мероприятие 5 октября, но потом перенесло дату на более ранний срок. В общем, пазлы не сложились, и возникла неприятная ситуация. Впрочем, участники всячески пытались сгладить острые углы создавшегося положения, а разговор в полевых условиях назвали «форс-мажором».

Закрытие столовой в Доме советов

В Оренбурге следственные органы проводят проверку ГУП «Комбинат общественного питания правительства Оренбургской области». Свою проверку обещали провести и в правительстве региона.

Стоит отметить, коллектив столовой № 2 (расположенной в здании Агропрома) обратился к депутату Заксобрания области с жалобой на задержки выплаты заработной платы (долги накопились за 2—3 месяца) и просьбой о помощи. Парламентарий направил обращение в адрес губернатора, в результате последовало закрытие столовой № 1 в Доме советов.

Добавим, что обе столовые относятся к комбинату общественного питания правительства области. Его директор ситуацию не комментирует.