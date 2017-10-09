Ярославль, 9 октября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославле снесли два дома 1905 года постройки, которые являлись пристройкой к объекту культурного наследия федерального значения «Депо пожарное». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Ольги Мазановой Снос зданий рядом с Пожарной каланчой

«По данным справочников за 1913 и 1916 годы здание на этом месте значится как приемный покой и кареты скорой помощи. По данным специалиста по истории ярославской медицины Галины Бутаковой, здание амбулатории и здание для кареты скорой помощи для пострадавших при пожаре было построено в Ярославле в 1905 году и является частью ансамбля пожарного депо. Возможно, здание было перестроено», — сказала корреспонденту ИА REGNUM специалист по истории медицины, историк Наталья Землянская.

Государственную культурно-историческую экспертизу этого объекта делал председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов, и он рассказал, что судьбой всех зданий, которые построены раньше 1957 года, занимается департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

«Но МЧС мне предоставил документы, что эти здания были построены в 1980 году, орган охраны эту информацию подтвердил. Однако при разломе дома на месте был нарушения был обнаружен красный кирпич и это может говорить о том, что эти здания старше. Возможно, они были перестроены в 1980 году», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Аврутов.

Поскольку эти здания находятся в буферной зоне ЮНЕСКО, то информацию о любом строительстве или сносе надо отправлять в ЮНЕСКО.

«Мэрия Ярославля должна была лишь уведомить ЮНЕСКО о готовящемся сносе. Не спрашивать разрешение, а только послать уведомление. Было это сделано или нет — я не знаю, но это тоже должен отслеживать департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Если бы эксперты ЮНЕСКО обнаружили в сносе зданий пристройки что-то незаконное — они бы вмешались», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Аврутов.

Мы отправили запрос в орган охраны ОКН с просьбой проверить: все ли разрешения были получены. Градозащитники Ярославля сейчас готовят обращение в полицию по факту сноса исторических задний.

Ярославское управление МСЧ давно намеревалось снести две пристройки к своему зданию по адресу Некрасова 4 и 4б. Вместо них спасатели хотели построить три одноэтажных и одно двухэтажное здание. МЧС объявляло конкурс на эти работы, но региональное УФАС приостановило его, поскольку на эту закупку поступило 3 жалобы. Закупка была проведена заново, опять на нее поступили две жалобы, признаны необоснованными, после чего контракт был заключен. Победителем стало закрытое акционерное общество «ВИТА Групп».