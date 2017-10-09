Новосибирск, 9 октября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Промышленно-логистическому парку Новосибирской области исполнилось десять лет. Он был образован согласно распоряжению губернатора региона в 2007 году. Рассчитывалось, что он будет одной из главных точек роста новосибирской экономики.

Пресс-служба НГУЭУ Павел Новгородов

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Но спустя шесть лет выяснилось, что траты на его развитие требуют пристального внимания и контроля. В июне 2013 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области по результатам аудиторской проверки сообщила о найденных при реализации проекта нарушениях. В отчёте КСП говорилось, что затраты на создание объектов парка значительно уступают объёму выделенных на это средств. Большинство построенных объектов не были введены в эксплуатацию вовремя, хотя региональное минэкономразвития заявляло о том, что целевые индикаторы программы были достигнуты на 100%.

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Министр экономического развития Ольга Молчанова тогда публично заявила, что основную отдачу от реализации проекта теперь ждут «до 2017 года».

Но на протяжении всех этих лет ПЛП неустанно преследуют неудачи: вокруг него возникают скандалы, на заявленные масштабы инвестиций выйти не удалось, да и привлечь изначально планируемое количество инвесторов — тоже.

Уже в 2016 году Ольга Молчанова заявила, что в ближайшие годы инвестиции в Новосибирскую область будут сокращаться. В рамках этого заявления она упомянула и не совсем успешную работу Промышленно-логистического парка, который, ко всему прочему, к тому времени начал терять резидентов.

Тем не менее 2017 год, на который возлагали надежды власти, уже подходит к концу. О том, почему не удалось реализовать изначально задуманные планы и что ждёт один из амбициозных проектов правительства Новосибирской области, рассказал в интервью ИА REGNUM проректор по стратегическому развитию и внешним связям Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов.

Индустриальные парки — достаточно давнее «изобретение», которое пришло из западных стран. За последние 100 лет концепция таких площадок неоднократно трансформировалась, но как инструмент стимулирования производства и повышения инвестиционной привлекательности территории они доказали свою эффективность.

На момент появления проекта ПЛП в России уже было создано несколько площадок, но новосибирский парк площадью 2000 гектаров обещал стать одним из самых масштабных. Кроме того, проект должен был стать пилотным для региона, на нём планировалось отрабатывать механизмы формирования парковых площадок. Можно утверждать, что на тот момент проект был актуальным и востребованным.

В 2007 году появилось распоряжение администрации Новосибирской области о создании рабочей группы, призванной оценить целесообразность использования территории, на которой сегодня расположен парк. Когда анализ подтвердил, что эта территория удобна с точки зрения транспортных коммуникаций и логистики, идея была передана на разработку в АИР, появился генеральный план её использования. В конце 2008 года вышло постановление администрации Новосибирской области о создании Промышленно-логистического парка.

Прогнозы, дававшиеся на начальном этапе, были достаточно оптимистичны. В целом это характерно для многих российских и зарубежных проектов: затраты и риски недооцениваются, а потенциальные выгоды, напротив, завышаются. Также необходимо отметить, что проект ПЛП разрабатывался в иных экономических реалиях: до его открытия в России наблюдался уверенный и устойчивый экономический рост. Затем случился мировой экономический кризис 2008 года, вооруженный конфликт в Абхазии и Южной Осетии, в 2014 году — события на Украине, резкий рост геополитических рисков для инвесторов и дестабилизация финансовой системы страны.

Параллельно ПЛП сопровождали громкие скандалы, связанные с уголовными делами, проверками КСП и других контролирующих органов, что не способствовало повышению его привлекательности для инвесторов.

Поэтому нынешнее состояние проекта не соответствует амбициозным планам на старте, но следует понимать, что причин тому множество и многие из них имели объективный, системный характер.

Тем не менее в целом проект состоялся и выполняет свою функцию. Создана развитая система инженерной и транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает максимальную готовность участков к освоению резидентами. Сегодня Промышленно-логистический парк — это 13 компаний-резидентов, представляющих различные отрасли. Резидентами и пользователями инфраструктуры ПЛП уже освоено более 29 миллиардов рублей инвестиций, создано порядка 1500 новых рабочих мест. По итогам 1 полугодия 2017 года резидентами и пользователями инфраструктуры уплачено более 150 миллионов рублей в консолидированный бюджет Новосибирской области.

К решениям, определившим преимущества парка, можно отнести принятую модель использования земельных ресурсов, плановое опережающее развитие инфраструктуры, внедрение механизмов сопровождения резидентов в режиме «одного окна».

Из проблем, на мой взгляд, можно выделить следующие:

Во-первых, в силу изначально определённой модели парк традиционно рассчитан преимущественно на привлечение крупного и среднего бизнеса. Для малого бизнеса созданные условия не очень удобны.

Во-вторых, создание инфраструктуры финансируется исключительно за счёт бюджета. Механизмы государственно-частного партнерства и иные инструменты, позволяющие привлечь частные инвестиции, фактически не используются.

В-третьих, недостаточно проработанная маркетинговая стратегия парка, по крайней мере, если судить по публичным документам. ПЛП — универсальный парк, который не специализируется на какой-то отрасли. С одной стороны, это хорошо, так как расширяется круг потенциальных инвесторов, с другой стороны — с целевой аудиторией, которая имеет неопределенные характеристики, достаточно сложно эффективно работать. При продвижении ПЛП следует уйти с позиции продавца, рекламирующего свой товар, и встать на позицию клиента, понять его цели и потребности. Определить профили потенциальных инвесторов и целенаправленно с ними взаимодействовать.

Любой крупный проект не обходится без недостатков, просчётов. Тем более долгосрочный инфраструктурный проект с государственным участием, который переживает несколько стадий развития и неоднократную смену управляющей команды. Главное, чтобы не было различного рода злоупотреблений, чтобы превалировал профессиональный и ответственный подход к делу.

На определённом этапе реализации проекта была проблема информационной закрытости. В проект были вложены существенные бюджетные средства, и совершенно естественно, что вокруг таких проектов всегда возникает большое количество споров по поводу эффективности этих затрат. Оценивать эффективность долгосрочных инфраструктурных проектов — дело неблагодарное, так как нет общепринятых методик оценки. Помимо прямых результатов, от реализации таких проектов возникает множество иных эффектов, как положительных, так и отрицательных, зачастую не имеющих денежной оценки. Кроме того, не всегда понятен вклад самого проекта в полученные результаты. Одним из главных результатов, по которым оценивается эффективность парковых проектов, является объем уплаченных налогов резидентами парка. Но ведь не очевидно, что если бы парка не было, то и инвестор бы не пришёл в регион. С другой стороны — на объём уплаченных налогов влияет множество иных факторов, никак не связанных с парком. Поэтому этот показатель хоть и понятен и его легко посчитать, но он весьма спорный.

Также следует отметить, что долгосрочный характер инфраструктурного проекта подразумевает адекватную оценку его эффективности только на соответствующем временном отрезке. Требовать от таких проектов возвратности, окупаемости за 5 или даже 10 лет — нереально. Это говорит о том, что, например, для оценки качества менеджмента парковыми проектами необходимо выработать другие критерии.

Отрадно, что при наличии всех описанных выше проблем из 112 действующих индустриальных парков только семь, в том числе ПЛП, получили право на субсидирование со стороны Минпромторга РФ.

Развитие проекта ПЛП будет во многом зависеть от общей геополитической и макроэкономической ситуации, поскольку инвесторы пойдут прежде всего туда, где есть платежеспособный спрос на их продукцию. Инфраструктура, безусловно, важна, но если на продукцию нет покупателей, то как бы ни были замечательны участки, сети и дороги — производство не заработает. Поэтому прежде всего необходимо думать над стимулированием внутреннего спроса и созданием благоприятных условий для бизнеса.

С точки зрения организации работы АИР и продвижения ПЛП, мне кажется, сейчас реализуются достаточно грамотные управленческие решения, например, формируется агентская сеть по продвижению парковых проектов региона из числа консалтинговых и девелоперских компаний. Как бы эффективно ни работало государственное агентство инвестиционного развития, это ограниченный финансовый и человеческий ресурс, и я приветствую, когда возникают подобные сетевые модели сотрудничества. Я думаю, в этом вопросе надо идти еще дальше, передавать несвойственные де-факто государственному учреждению функции на аутсорсинг, в том числе сервисное сопровождение инвесторов. И, конечно, определить «портреты» потенциальных инвесторов, сегментировать их и более точечно работать с каждым из выделенных сегментов.

В этом контексте можно вспомнить то, что на индустриальные парки и технопарки Новосибирской области в 2017 году было выделено 208,6 млн рублей из федерального бюджета.

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Из которых 117,7 млн рублей — на создание индустриального парка в сфере биотехнологий, 90,85 млн рублей — на индустриальный парк «Промышленно-логистический парк Новосибирской области».

С 2016 по 2019 год регион получит на развитие индустриальных парков и технопарков в общей сложности 774,16 млн рублей. 215,46 млн рублей из этих средств регион получил ещё в 2016 году.

Отметим, что Промышленно-логистический парк Новосибирской области в 2007 году формировался как современная инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, дорожно-транспортной и общественно-деловой инфраструктуры. Для оперативного управления территорией ПЛП, строительства и последующей эксплуатации инженерной и транспортной инфраструктуры, а также оказания услуг резидентам была создана управляющая компания «Промышленно-логистический парк».

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Новосибирская область является одним из победителей конкурса пилотных инновационных территориальных кластеров Минэкономразвития РФ. Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий региона на протяжении нескольких лет получал поддержку правительства страны.